賴瑞隆批柯志恩擋預算影響大林蒲遷村 柯辦：兩事不應混為一談

民進黨立委賴瑞隆今開記者會，點名柯志恩等藍白立委杯葛中央總預算，恐造成2992億元無法動支，衝擊國防預算及大林蒲遷村等重大工程。柯志恩辦公室說，涉及大林蒲的「新材料循環產業園區」仍在都市計畫變更與環評等前置程序中，明年底才會核定設置；打開僵局的三把鑰匙都在賴清德總統與行政院手上，呼籲賴瑞隆負起監督責任。

立委賴瑞隆今偕多位市議員及參選人開記者會譴責中共軍演，也不滿藍白造成總預算延宕，點名國民黨立委柯志恩應公開表態，呼籲兩黨盡速審議，勿以政治利益犧牲高雄權益。

賴瑞隆說，高雄明年度新興計畫中，包含補助款與中央自辦計畫，合計約80.37億元，涵蓋河川整治、通勤月票、運動產業、公托設施、警政及防災等面向，以及新材料循環產業園區。其中新材料循環園區跟他爭取10年的大林蒲遷村息息相關，60億元被卡在總預算內，上萬戶居民等了數十年終見曙光，不該因政治算計而延宕。

賴瑞隆強調，總預算案自今年8月送抵立院至今，藍白阻擋15次付委審查，如今距2026會計年度上路僅剩最後一天，柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，關鍵時刻應立即表態，要求國民黨黨中央盡速審議。

柯志恩辦公室回應，審計部去年總決算審核報告指出，新材料循環產業園區的目的是推動國內循環經濟發展，同時透過園區開發，辦理大林蒲地區遷村以改善居民長期被重工業包圍的環境品質問題；編列總經費1047億元，執行期程為2017年至2028年，但截至去年執行率僅0.94％。

柯辦說，目前新材料循環產業園區仍在都市計畫變更與環評等前置程序，60億元是政府在總預算中規畫的前期推動費用，不是已核定或動支的建設經費，預計2026年底才會完成核定設置，且過去大林蒲遷村主要是因為種種因素導致遷村不順，與新材料園區的60億元無關，兩件事根本不應混為一談，賴瑞隆身為小港在地立委難道不清楚？

柯辦強調，立院從來沒有不願意審總預算，只要行政院依照立院三讀通過法律，依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。