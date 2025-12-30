明年均衡台灣326億經費卡關 政院籲立法院盡速審議總預算
行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，顧問、台經院長張建一指出，均衡台灣相關預算約6兆多元，明年共300多億元，目前都卡在立法院，盼預算趕快通過；行政院補充，明年度受影響預算將達326億元。
行政院發言人李慧芝說明，2026年均衡台灣相關預算共326億元會受影響，包括東部慢活城鄉50億元、大南方新矽谷128億，首都圈黃金廊帶9.5億元、低碳樂活離島0.6億元、桃竹苗大矽谷有126億元，「新興預算或新增項目還是需要總預算通過，才有辦法讓計畫不受影響、如期完成」。
張建一表示，均衡台灣預算對未來國家長遠發展非常重要，希望全民督促立法院趕快通過總預算，無論政治、經濟、環境等各項層面，讓台灣未來國家能夠永續發展。
張建一提到，希望立委能關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在均衡台灣，「因為台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的」，政府針對東部、中南部著力不淺，但預算都卡在立法院，他希望立委們能多去了解均衡台灣方案，盡快通過明年度預算。
