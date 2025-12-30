明年均衡台灣326億經費卡關 政院籲立法院盡速審議總預算

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前左五）、副院長是鄭麗君（前右五）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與鴻海董事長劉揚偉（前左二起）、宏碁創辦人施振榮、金仁寶集團總裁許勝雄、緯創董事長林憲銘（二排右三）等人合影。記者林澔一／攝影
行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，顧問、台經院長張建一指出，均衡台灣相關預算約6兆多元，明年共300多億元，目前都卡在立法院，盼預算趕快通過；行政院補充，明年度受影響預算將達326億元。

行政院發言人李慧芝說明，2026年均衡台灣相關預算共326億元會受影響，包括東部慢活城鄉50億元、大南方新矽谷128億，首都圈黃金廊帶9.5億元、低碳樂活離島0.6億元、桃竹苗大矽谷有126億元，「新興預算或新增項目還是需要總預算通過，才有辦法讓計畫不受影響、如期完成」。

張建一表示，均衡台灣預算對未來國家長遠發展非常重要，希望全民督促立法院趕快通過總預算，無論政治、經濟、環境等各項層面，讓台灣未來國家能夠永續發展。

張建一提到，希望立委能關心2300萬台灣人的民生經濟發展，特別是在均衡台灣，「因為台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的」，政府針對東部、中南部著力不淺，但預算都卡在立法院，他希望立委們能多去了解均衡台灣方案，盡快通過明年度預算。

行政院 立法院 經濟發展 總預算

