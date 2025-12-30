賴瑞隆指藍白卡總預算 柯志恩：解方在卓榮泰手上

民進黨高雄市立委賴瑞隆今天質疑藍白卡總預算案，並點名國民黨立委柯志恩應公開表態。柯志恩辦公室回應表示，立法院從來沒有不願意審總預算案，「所有的解方都在（行政院長）卓榮泰手上」。

民國115年度中央政府總預算案至今卡關，賴瑞隆今天與多名高雄市議員及參選人召開記者會指出，國民黨與民眾黨造成總預算案審議延宕衝擊國防預算及大林蒲遷村等重大工程，呼籲藍白兩黨儘速審議，並點名柯志恩應公開表態。

賴瑞隆表示，若在野黨繼續杯葛，不但涉違反預算法規定，更將重擊基礎建設、產業升級，並讓防災及國防能量產生重大缺口，拖累台灣未來，「總預算一天不過，地方建設就多一天停滯風險」。

賴瑞隆指出，高雄人不斷面臨到藍白阻擋城市發展的擔憂，至今未見柯志恩挺身捍衛高雄發展；柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，在此關鍵時刻應立即表態，向其黨中央要求儘速審議。

對此，柯志恩辦公室回應表示，針對總預算案問題，立法院國民黨團已多次表明，只要行政院依照立院三讀通過法律，依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

柯志恩辦公室表示，要打開目前僵局的鑰匙在總統賴清德與行政院手上，呼籲賴瑞隆應負起立委監督責任，即刻要求行政院依法編列預算，而非一邊喊著高雄建設不能停，實際卻幫著行政院犧牲高雄權益。

柯志恩辦公室強調，立法院從來沒有不願意審總預算案，只要行政院願意依法執行軍公教加薪等相關法案，立法院一定馬上展開預算審查程序，「所有的解方都在卓榮泰手上」。