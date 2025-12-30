快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

賴瑞隆指藍白卡總預算 柯志恩：解方在卓榮泰手上

中央社／ 高雄30日電

民進黨高雄市立委賴瑞隆今天質疑藍白卡總預算案，並點名國民黨立委柯志恩應公開表態。柯志恩辦公室回應表示，立法院從來沒有不願意審總預算案，「所有的解方都在（行政院長）卓榮泰手上」。

⭐2025總回顧

民國115年度中央政府總預算案至今卡關，賴瑞隆今天與多名高雄市議員及參選人召開記者會指出，國民黨與民眾黨造成總預算案審議延宕衝擊國防預算及大林蒲遷村等重大工程，呼籲藍白兩黨儘速審議，並點名柯志恩應公開表態。

賴瑞隆表示，若在野黨繼續杯葛，不但涉違反預算法規定，更將重擊基礎建設、產業升級，並讓防災及國防能量產生重大缺口，拖累台灣未來，「總預算一天不過，地方建設就多一天停滯風險」。

賴瑞隆指出，高雄人不斷面臨到藍白阻擋城市發展的擔憂，至今未見柯志恩挺身捍衛高雄發展；柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，在此關鍵時刻應立即表態，向其黨中央要求儘速審議。

對此，柯志恩辦公室回應表示，針對總預算案問題，立法院國民黨團已多次表明，只要行政院依照立院三讀通過法律，依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

柯志恩辦公室表示，要打開目前僵局的鑰匙在總統賴清德與行政院手上，呼籲賴瑞隆應負起立委監督責任，即刻要求行政院依法編列預算，而非一邊喊著高雄建設不能停，實際卻幫著行政院犧牲高雄權益。

柯志恩辦公室強調，立法院從來沒有不願意審總預算案，只要行政院願意依法執行軍公教加薪等相關法案，立法院一定馬上展開預算審查程序，「所有的解方都在卓榮泰手上」。

行政院 柯志恩

延伸閱讀

卓榮泰喊話立院儘速通過國防特別條例 團結沒有敵人

影／定調非校園霸凌被害家屬稱被出賣 賴瑞隆跳針回應：尊重共同聲明

民調／綠高雄4選將全大勝柯志恩 賴瑞隆對比、互比雙領先

藍委交流後遭共軍圍台 卓榮泰：陸有善意的幻想終將破滅

相關新聞

1.25兆軍費特別條例又未列院會議程 藍嗆賴總統先報告備詢

立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未列入院...

「盼理性討論」1.25兆國防預算卡關 民進黨：無視國軍安危

中共今天持續進行圍台軍演，民進黨發言人韓瑩與戰略學者蘇紫雲在直播節目「午青LIVE」連線。蘇紫雲表示，中共「正義使命」軍...

贈水果給議員…綠喊話要中央總預算快付委 蔣萬安尷尬回1句話

明天就是跨年夜，北市長蔣萬安今與議長戴錫欽致贈水果，給辛苦審查預算的議員們。民進黨議員林延鳳、洪健益、李建昌等人當場喊話...

賴瑞隆批柯志恩擋預算影響大林蒲遷村 柯辦：兩事不應混為一談

民進黨立委賴瑞隆今開記者會，點名柯志恩等藍白立委杯葛中央總預算，恐造成2992億元無法動支，衝擊國防預算及大林蒲遷村等重...

明年均衡台灣326億經費卡關 政院籲立法院盡速審議總預算

行政院經發會第三次顧問會議均衡台灣組今天舉行，顧問、台經院長張建一指出，均衡台灣相關預算約6兆多元，明年共300多億元，...

【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。