【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬，強調不走回頭路，要求部會做好最壞準備，並批在野黨「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」；其實在野黨早已準備就緒，卓揆也並非沒有回頭路可走，早在扁朝就有前例，卓榮泰有必要好好回顧一下。

為了總預算，總統賴清德失言在先，行政院長卓榮泰不示弱在後，都不是民主國家常態。為了施壓在野黨，賴清德25日指憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，引發不少議論， 藍營點出憲法根本沒有這條規定，就連賴當立委時也不是都在年底前審完預算。總統府小編發現苗頭不對，悄悄下架社群平台及總統府網站中「憲法明文規定」內容，尷尬至極。

賴清德出糗後，檯面上又是卓榮泰一人擔綱，在賴清德底下作事，卓榮泰沒有放軟、示弱的餘地，只能繼續對在野黨撂狠話，先是針對藍營的三道紅線宣示強硬立場，在釋憲結果出爐之前將維持原立場，同時盤點近3000億元新興、部分延續性計畫及預備金無法動支，要求部會全力爭取預算，並做好最壞準備。

接著，卓榮泰又在客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮致詞時表示，立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行，試圖把執政不力的責任全推在野黨。

但藍委真的是預算書一頁都沒翻，一個字都沒看？藍委賴士葆反擊，辦公室數月前拿到預算書，便馬上開始找問題，連準備刪減的內容都已寫好，卓可能搞不清楚狀況，真正沒有翻預算書的可能是綠委才對。卓揆如果真要驗證在野黨立委有沒有看預算書，那就趕快補編依法該編的預算，不就一翻兩瞪眼？

卓榮泰面對政治僵局，除了擺出強硬姿態，等著開會人數不足的憲法法庭幫他解套，似乎也別無他法；但他說不走回頭路，可能就有商榷餘地，如果可以回頭看看扁朝時期是如何應對總預算拒審的難題，或許可以得到一些啟發，不至於要各部會做最壞的準備，強迫全民「陪葬」了。

陳水扁在總統任內也是面臨朝小野大的局面，總預算案曾多次遭遇立院杯葛拒審，其中吵最兇的是2007年的總預算案。當年賴清德還是立委，總預算案不僅年底沒審完，還首度未能在法定會期內通過，主要因為中央選舉委員會組織法草案爭議陷入朝野對抗，這比目前賴卓面對的局勢還要嚴重許多。

陳水扁當時的處理方式是先依預算法執行暫時預算，也就是說總預算還沒三讀通過，但行政院依預算法規定「馬照跑、舞照跳」，先依上年度預算標準繼續執行既有業務，但新增計畫先擱置，同時展開朝野協商尋求突破，行政院與立法院長還簽署協議以確保國家運作如常。

扁政府在面對在野黨拒審僵局時，主要是依賴法律賦予的暫時執行權維持國家基本運作，同時配合朝野協商來解決問題，連覆議都不曾使用；反觀卓榮泰不僅頻頻覆議，還要玩弄副署權、不執行把戲，甚至要違憲開會的大法官圍事，民進黨執政還真是一代不如一代。