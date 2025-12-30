藍委提案降低罷免總統門檻 林宜瑾批政治鬥爭

民進黨立委林宜瑾今天表示，今天的程序委員會議事日程增列草案上，驚見國民黨立委翁曉玲提案，要降低總統罷免提案門檻，憲法法庭才重新開張，妖魔鬼怪就四處竄，國民黨都還沒為立委罷免案大量幽靈連署付代價，又要對總統罷免制度上下其手，根本是為自己量身訂做政治鬥爭工具。

林宜瑾指出，翁曉玲提案要修「憲法增修條文第二條條文修正草案」，內容意在降低總統罷免提案門檻，從原本僅能由立法院提案，修改為亦可由「選舉人總數1.5%以上提議」，「選舉人總數10%以上連署提出」。

林宜瑾說，這項提案大幅降低總統罷免案成案門檻，恐無端鼓吹社會對立，創造政局動盪不安根源，國民黨動機相當可議，立法院作為代議機關，具備坐下來好好談的協商功能，理想上該是政治衝突緩衝劑。正因如此，在原本的憲法制度設計下，只有在總統犯下重大錯誤且已有高度跨黨派政治共識時，才會通過國會啟動罷免。

林宜瑾表示，可是今天的國會卻是衝突製造機，翁曉玲等人提案，只需要10%選舉人連署，就可以輕易發動正副總統罷免案，簡直是恣意妄為的政治騷擾，強迫全國人民無端買單國家級惡鬥成本。國民黨這已經不只是在選輸翻桌，根本就是憲政論理輸了，憲法法庭復活了所以滿腦鬼點子，轉往其他方向繼續挖牆腳。

林宜瑾批評，憲法必須在人民作主與政府政治效能穩定之間取得平衡，這是每個台灣公民都懂的基本常識，國民黨今天的提案，無非只是配合鬥爭節奏，完全無視國家永續發展，只會換來全民唾棄。