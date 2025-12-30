快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

退撫法擬釋憲 李來希：不信大法官會自打臉作違憲判決

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片

賴清德總統日前公布公教退撫法案，但府院擬聲請釋憲與暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希表示，總統與行政部門無視退休人員的痛苦，不能苦民所苦，讓人遺憾。就算釋憲，他不相信大法官會自打臉作出違憲判決。

⭐2025總回顧

李來希指出，行政與考試兩院信誓旦旦聲請釋憲，拒不執行立法院通過並經總統公布生效的法律，視法治國理念如無物，棄依法行政的法治基本常識如敝屣，行政權獨大，還要反手侮蔑指責立法院在野獨裁，寧非怪事。

李來希說，他深度參與所謂的年金改革，從馬英九時代開始，到蔡英文再到賴清德總統執政，無分藍綠黨派，行為舉止始終如一，就是要求遵循法治國理念而行，這幾天透過各種管道想要瞭解行政與考試兩院聲請釋憲的聲請文書卻不可得，這次修法極為單純，只是要求重新檢討所謂的年金改革，暫時停止逐年遞減的凌遲式的羞辱軍公教，降低改革對退休人員的生活壓力，條文也僅僅三條而已。

李來希表示，百思不得其解，這次修法只有兩個訴求，其一是停止逐年遞減退休所得，讓退休人員被大砍退休所得後得以休養喘息；其二是退休所得隨物價指數核實調整，讓退休人員的退休金得以維持購買力，如此而已。實在想不出行政機關有什麼可以聲請釋憲的理由。

李來希表示，退休金隨物價上漲指數核實調整是世界各國的通例，勞保、國保、公保與老農津貼都是如此，更何況這個條文修正案是應本屆15位大法官（包含現任的這8位）871、872、873號解釋提出的修正案，嚴格說起來是大法官會議所作的訴外裁判，沒有針對此點提請釋憲，是大法官們為撫平年改的傷痛所作的彌補性訴外解釋，他真的不相信行政機關有什麼正當理由針對此點提出釋憲聲請，就算提出了，也不相信8位大法官會打自己的臉作出違憲的判決。

李來希認為，至於反對停止遞減退休金的理由，多半是誇張不實的數據，法理也是不通，所謂停止遞減會造成7000億元缺口是移花接木的誤導，把前年政府推動個人帳戶制造成的基金3370億元缺口加諸在本次修法上，以訛傳訛，極其不道德。

另外3600億元，李來希說，則是50年可能的負擔，過去提出的金額是2800億元，被說成5年、10年、20年的負擔，數據都在主政者手裡，以假亂真，隨便亂掰，不管如何為真，一年的可能的負擔都不過是五、六十億左右而已，這個數字可以透過基金績效的提升與費率的調整彌平，不一定要透過預算撥補就能處理，而且行政部門迄今為止未嘗撥補一分一毫，怎就武斷對外放話，不撥補就會讓基金提前破產？

李來希認為，退一萬步說，停止遞減的法益只是整個所謂的改革制度砍的「多與少」的問題，怎麼推理也不會是增加國庫負擔的問題，從來都是減少給付，整個所謂的改革國庫沒多花一分錢，怎麼會違反預算法與違反憲法呢？不解。

李來希說，公教是這個國家的基石，揮刀胡亂砍殺，傷害的是國家的利益與制度的永續，主政者能不慎乎？後天就是新的年度開始，遞減退休所得的刀仍在，法治國不再，杞人憂天乎？

大法官 李來希 釋憲 賴清德

延伸閱讀

公布停砍年金法案政院、考院不執行 李來希：總統「令」是個屁！

提適格大法官解憲政危機

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

停砍年金政院副署不執行 李來希：若續砍依新法提訴訟一定贏

相關新聞

【重磅快評】若願回顧扁朝 卓揆或許不必強迫全民陪葬

跨年倒數，明年度中央政府總預算案尚未付委，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三道紅線，但閣揆卓榮泰立場強硬...

藍委提案降低罷免總統門檻 林宜瑾批政治鬥爭

民進黨立委林宜瑾今天表示，今天的程序委員會議事日程增列草案上，驚見國民黨立委翁曉玲提案，要降低總統罷免提案門檻，憲法法庭...

退撫法擬釋憲 李來希：不信大法官會自打臉作違憲判決

賴清德總統日前公布公教退撫法案，但府院擬聲請釋憲與暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希表示，總統與行政部門無視退休人...

列三項強化韌性計畫 林楚茵批藍白不審預算阻擋救災

新年度即將展開，民進黨立委林楚茵今天羅列三項攸關提升災害韌性的計畫，包括無人機載具、加速老舊校舍整建等，批評藍白不審明年...

藍喊軍人加薪再談總預算 綠：只有僱傭兵看酬勞打仗

明年度中央政府總預算持續卡關，國民黨立院黨團提出，先幫軍人加薪，再來談總預算。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，軍隊能...

【專家之眼】賴總統不演了 操縱非民意機構對付國會

台灣從1946年初逐步展開各級選舉，直到90年代前，出來投票、支持國民黨的選民比率多穩定保持七成左右。即便如此，不少人還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。