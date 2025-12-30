列三項強化韌性計畫 林楚茵批藍白不審預算阻擋救災

新年度即將展開，民進黨立委林楚茵今天羅列三項攸關提升災害韌性的計畫，包括無人機載具、加速老舊校舍整建等，批評藍白不審明年預算，阻擋政府提升救災量能，還訕笑政府強化韌性的作為，種種惡行，受傷的是台灣人民，得利的卻是中國領導人習近平。

林楚茵在臉書發文指出，上周六深夜大震，再次提醒居安思危的重要性，11月中旬行政團隊開始家戶發放「台灣全民安全指引（俗稱小橘書）」，同時，明年度預算也編列多項新興計畫，強化台灣社會面對災害的整體韌性。不過，這些新興計畫，全部都因為藍白不審預算而卡住。

林楚茵羅列，內政部AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、無人載具產業發展統籌型計畫，都是第一線救災所需；教育部提升國立大專校院建築物安全，並加速老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕，不少國立大專院校校舍使用執照已逾40年，或經專業評估需進行耐震補強，甚至已有結構性損壞，具高度急迫性與危險性。以上三項計畫都是明年新興計畫，重要性不言可喻。

她批評，但藍白拖著不審中央政府總預算、阻擋國防特別條例，還訕笑政府強化韌性的作為，種種惡行，受傷的是台灣人民，得利的卻是中國習近平。