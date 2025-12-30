藍喊軍人加薪再談總預算 綠：只有僱傭兵看酬勞打仗

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算持續卡關，國民黨立院黨團提出，先幫軍人加薪，再來談總預算。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人還有武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵是看酬勞去打仗。

鍾佳濱指出，過去從前總統蔡英文到賴清德總統都很都很重視國軍，國防部長顧立雄還被笑稱是「福利熊」，表示他重視國軍待遇。民進黨團肯定國軍官兵對保衛國家付出，也應盡力提升國軍合理待遇，但今天問題不是在於待遇，是軍備是否能在對岸對我挑釁、封鎖情況下，有足夠軍備來守護國家安全。

鍾佳濱說，軍人對國家有使命，要給他們充足待遇、條件和精良武器，能對敵外威脅能適度回應，這才是必要的，他也呼籲在野黨在今天程序委員會，不要再擋國防預算。

關於陸方軍演，鍾佳濱表示，正常國家軍事演習是必要的，中共軍演卻很臨時，這違反國際民航組織期待，因為民航機都有固定班次，只要是排定軍演都應先公告，讓船隻飛機避開該區域。

鍾佳濱指出，任何國家從事軍演，強化國防安全都是必要的，但有針對性突然發布，又採取圍繞式、封鎖式軍演，企圖不僅昭然若揭，也讓國際感受到這個國家相當不友善，也對他人不尊重，不會得到國際支持。

鍾佳濱 軍演 國軍

