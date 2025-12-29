民眾黨團反對直接放行軍購條例 堅持賴總統先到立院國情報告

面對中共解放軍宣布發動環台軍演，民進黨立法院黨團喊話勿再阻擋軍購特別條例。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團的立場非常清楚，就是請賴清德總統履行承諾，親自到立法院進行國情報告，直接放行將會對不起台灣人民。

中共東部戰區今天宣布，明天開始將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東進行演習。民進黨立法院黨團上午舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，喊話在野黨不要再阻擋軍購特別條例及預算。

黃國昌受訪時表示，民眾黨的態度非常清楚，就是麻煩賴總統履行承諾，親自到立法院進行國情報告，「總統大選怎麼承諾就怎麼做」，兩張A4紙就要1.25兆預算，立法院如果就這樣放行，這是對不起台灣人民，「要買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？」

黃國昌質疑，民進黨的國防政策，到底是要買到武器，還是只要付錢就好？我國對美軍購7000億元，至今沒有拿到任何東西，賴總統還恫嚇人民「2027年中共武統、做好武統準備」，既然情況如此危急，2030年才要交貨的戰機，到底要怎麼保障台灣安全，「請問是把人民當凱子嗎？」

黃國昌說，如今相同的招式捲土重來，不同意就是中共同路人，民進黨到底鬧夠了沒有，未來到底要買什麼項目、什麼時候拿到東西，還是要請賴總統到立法院說清楚講明白，「現在是付了錢台灣就安全？還是要拿到武器才能夠強化台灣國防安全？」

黃國昌強調，這個既獨裁又無能的政府，可以無恥到不斷使用相同話術，藉由大內宣恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣有勇氣對抗中共的文攻武嚇，當然也有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是台灣民眾黨的立場。

媒體詢問，軍購特別條例四度卡關，美方是否有施壓民眾黨。黃國昌聽聞後則表示，從該條例送至立法院到今天為止，「美國政府包括美國在台協會（AIT），沒有任何一個人找我講過一句話，美國沒有任何一位官員跟黃國昌接觸，我也沒有授權任何人接到任何指示。」

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則說，針對1.25兆元軍購特別條例，民眾黨團只有看到兩張A4紙，上面沒有任何軍購項目，請問立法院要怎麼審查，解方就是請賴總統說清楚講明白，更何況這也是他過去的公開承諾。