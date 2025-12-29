解決軍購條例僵局 在野黨接受統問統答

針對國防特別條例4度在程序委員會卡關，白委黃國昌受訪時強調，民眾黨不是不支持國防預算，但之前軍購買了7千億多未到貨，如今4頁A4紙就要編1.25兆，當然要求總統賴清德要先到國會報告。白委張啓楷說，在野當初在國會改革就是希望總統統問統答；藍委賴士葆則說，除了一問一答以外，賴總統若能說清楚怎麼報告且接受詢答，就可以開審國防預算。

7千億軍購無下文

賴總統之前曾提出8年1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，但國民黨與民眾黨4度在程序委員會封殺。在民眾黨記者會上，本報記者詢問在野黨要如何放行軍購特別條例？民眾黨主席黃國昌回應說，賴總統2024年大選時怎麼向選民承諾到國會國情報告，就應該怎麼做。

黃國昌表示，在野黨為何要求總統到立法院報告？因為行政院送到立法院的特別條例，只有2張A4紙，卻要立法院撥1.25兆的預算，若立法院輕易放行，對不起台灣人民。他強調，我國國防如今是要買什麼不清楚、何時交貨也不知道，難道國防政策就是把錢付出去就好？黃國昌痛批，之前一系列採購已經付出去7千億，但東西在哪裡？

美方未對民眾黨施壓

「當初執政黨也說這些軍購很緊急、要趕快買才能維護國家安全！」黃國昌質疑，當初在野黨也支持了國防預算，但賴總統如今又說中國2027年將武統台灣，或是做好武統台灣的準備，請問要等到2030年才能交貨的飛機，如何保障台灣人的安全？難道是把台灣人當凱子嗎？他批評說，民進黨同樣的招式又來了，只要誰不同意就是中共同路人，不斷用相同話術恐嚇台灣人民。

本報記者也提問，美方是否有針對特別條例一直沒過，對民眾黨施壓？黃國昌回應說，他可以很負責任地說，自從特別條例送到立法院後，AIT並沒有官員為此找過他，他也沒有授權任何人接受AIT或美方的指示。

總統詢答方式可討論

民眾黨立委張啓楷也說，當初國會改革（如今多數已被判違憲）修法時，就是要求總統統問統答，只要5到10個人問完，總統挑重點回答就好。他強調，賴總統當過行政院長，到立法院以這樣的形式報告應該游刃有餘，而且他也說過要來到立法院報告，怎麼可以輕易跳票？

賴總統在28日的專訪表示：「很樂意依照《憲法》規定，到立法院國政報告，但在野主張的『一問一答』有違最近憲法法庭的裁判。」但國民黨立委賴士葆反駁說，本來就是希望總統賴清德要先到立法院國情報告，並接受詢答，若不能一問一答，那就看用統問統答，還是哪種形式都可以。

賴士葆呼籲，賴總統應說明清楚回答形式，因為各界也很想了解國防特別預算的經費細項，「若真的接受詢答，大家覺得可以，就可以來審國防特別條例草案了。」

