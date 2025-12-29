聽新聞
0:00 / 0:00

藍：讓總預算卡關的 是賴卓自己

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未付委審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天都說，總預算卡關根本原因是軍警消加薪等相關法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，只要依法編列，就能來審查總預算。

⭐2025總回顧

國民黨團書記長羅智強批評，讓總預算卡關的，就是賴總統及卓榮泰自己；只要行政院編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，賴政府不依法編列預算，還想辦法杯葛，這真的不知道怎麼解決問題，國民黨團不是不溝通，而是務實看待一切，軍公教警消是公務系統最重要的支柱，而總預算也是公務系統發放及執行，沒有這群支柱怎麼做公務？政府若真覺得窒礙難行，也應先做了再說；顯然賴總統只想當皇帝，集權又集錢、獨權又獨錢。

總預算 國民黨 羅智強

延伸閱讀

賴總統為預算重批在野 藍白黨團：先依法編列軍警消公教預算

明年總預算卡關 羅智強指要有3條件：立法院就審總預算

政院擬「副署不執行」停砍公教年金 羅智強：請賴總統柔軟一點

賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

相關新聞

總預算案 政院不退讓「部會做最壞準備」

跨年即將倒數，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三條紅線，但政院立...

冷眼集／用AI生成政績 不如問AI化解僵局

明年又是選舉年，朝野立委競相推出利多法案。相關法案若能貼近人民需求，本是美事一樁，但明年度中央政府總預算仍陷僵局，不但朝...

賴稱國政報告一問一答違憲 在野：要哪種形式

賴總統接受三立電視台專訪表示，他很樂意依照憲法規定赴立法院國政報告，但在野主張的一問一答違反最近憲法法庭的裁判。

藍：讓總預算卡關的 是賴卓自己

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未付委審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法...

賴總統表示願赴立院國政報告 但畫紅線「一問一答已違憲」

賴清德總統接受三立節目專訪表示，很樂意依照憲法規定赴立法院國政報告，但在野主張的一問一答違反最近憲法法庭的裁判，他沒有放...

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

賴清德總統「憲法規定明年預算今年要審完」引發爭議，國民黨立委王鴻薇批評，賴總統明明有說過的言論，卻被總統府下架，顯然如此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。