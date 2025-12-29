藍：讓總預算卡關的 是賴卓自己

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未付委審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天都說，總預算卡關根本原因是軍警消加薪等相關法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，只要依法編列，就能來審查總預算。

國民黨團書記長羅智強批評，讓總預算卡關的，就是賴總統及卓榮泰自己；只要行政院編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，賴政府不依法編列預算，還想辦法杯葛，這真的不知道怎麼解決問題，國民黨團不是不溝通，而是務實看待一切，軍公教警消是公務系統最重要的支柱，而總預算也是公務系統發放及執行，沒有這群支柱怎麼做公務？政府若真覺得窒礙難行，也應先做了再說；顯然賴總統只想當皇帝，集權又集錢、獨權又獨錢。