冷眼集／用AI生成政績 不如問AI化解僵局

明年又是選舉年，朝野立委競相推出利多法案。相關法案若能貼近人民需求，本是美事一樁，但明年度中央政府總預算仍陷僵局，不但朝野再度蒙上「惡鬥」陰影，許多大餅恐成「畫好玩的」，讓人民失望。會有如今局面，始作俑者不正是行政院不依法編列預算、賴總統定調卓揆不副署再修版財劃法，惡果卻讓全民來嘗？

綠營批評藍白阻擋總預算，但在野黨只是「依法」要求政府列入該編的預算，如此卑微，卻被貼阻礙國政、毀憲亂政的標籤；不過，這恐怕是賴總統向在野黨反撲的最後招術，這也考驗著在野黨如何化解僵局的能力，像不久前的普發現金，甚至讓執政黨不得不上車。

事實上，針對總預算僵局，在野黨已多次理性務實展現誠意、甚至讓步，如透過追加減預算，或有條件通過政府提出的特別預算等，展現人民福祉優先的態度；也唯有朝野各退一步，福國利民的政策才有推動的可能。

民進黨昨天發布全ＡＩ生成的年度回顧影片「對的路，繼續一起走」，從歌詞創作、樂曲譜寫，到ＭＶ影像製作，全數皆由生成式ＡＩ工具協助完成。但全片宣傳民進黨政府一年來「政績」，卻被網友大大吐槽：「卅二比○的大罷免大失敗呢？」

可見，人民眼睛是雪亮的，誰務實監督、誰掌權亂政，不是政客三言兩語可以騙過去。賴政府若想讓政策大餅不致淪為空談，進一步實現政績，至少該學會與在野溝通的妥協之道，而不是「錯的路，繼續一起走」，走到暗無天日，回不了頭。若不知怎麼做，至少問問ＡＩ吧，相信ＡＩ不會支持蠻幹到底。