總預算案 政院不退讓「部會做最壞準備」

跨年即將倒數，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三條紅線，但政院立場強硬，堅持聲請釋憲與暫時處分，並盤點出預算未過將影響近三千億元新興、部分延續性計畫及預備金，要求部會全力溝通、爭取審議，並做好最壞準備。

賴清德總統和行政院長卓榮泰昨出席二○二五客家貢獻獎表揚典禮，卓揆致詞時表示，中央政府明年度總預算「預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審」，許多重要政策、預算，從明年一月一日開始將很難順利執行，包括客家幣2.0、伯公照護站、六堆文化園區等，「這是現在中央政府遇到的困難」。

賴總統致詞時也表示，希望立法院能盡速審核中央政府總預算，讓所有政策在推動時沒有任何阻礙，「這些統統都是中央跟地方共同努力的成果」。

明年度總預算持續卡關，起因為在野不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，但政院對外強調，相關修法有違憲疑慮，若釋憲結果未違憲，會追溯補齊；近期立法院通過停砍年金修法，府院主張年改不走回頭路，相關法案也比照辦理，等同對藍營三項要求毫不退讓。

相關官員也指出，根據憲法，編製預算屬行政權，立法院只能審議不能增加，更遑論以「法律案」之名增加政府支出，也不徵詢政院意見、指名彌補資金來源，政院當然要捍衛憲法權力分立，因此將爭議交由已恢復評議的憲法法庭判決，這是基本原則，也是底線。

根據「預算法」，新興資本支出及新增計畫，必須等預算案完成審議程序後始得動支，否則只能沿用前一年度既定預算；行政院長卓榮泰已在行政院會指示部會首長盤點受衝擊的計畫與執行項目，「做好最壞準備」。

據了解，行政院近期與民進黨團研商對策，並說明預算卡關衝擊，就連各縣市衝擊評估都明確羅列，會中多名綠營立委要求部會調整論述技巧，比如聚焦藍營執政縣市損失，挑選民生政策提醒在野審查必要性，立法院財政委員會召委李坤城日前也出招，大動作邀卅二個部會說明預算未過影響。

不過，國民黨立委李彥秀曾質疑，「預算法」明定，無論是延續性支出，或是新增計畫，都能經立法院同意先行動支。

知情官員指出，政院早在八月送出總預算案，而審議預算是立法院職責，明明是在野拖著不審，卻要政院將新興計畫送去專案審議，屆時還可能放大檢視，這些都不是常軌，呼籲立法院以民生優先，盡速審議總預算。