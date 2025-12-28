賴總統表示願赴立院國政報告 但畫紅線「一問一答已違憲」

賴清德總統接受三立節目專訪表示，很樂意依照憲法規定赴立法院國政報告，但在野主張的一問一答違反最近憲法法庭的裁判，他沒有放棄跟在野溝通強化台灣國防力量的計畫。此外，他點名國防工業、生物科技產業和政府大力推動的「亞太資產管理中心」，是可能的下一座護國神山。

賴總統透過專訪回應對憲政僵局的看法，他質疑在野杯葛國防特別預算條例審查有違常理，過去依照憲政慣例，國防預算由國防部長赴立院報告，特別預算由行政院長對國會報告，「如果有必要，我願意根據憲法規定，還有大法官憲法法庭的裁判程序，去做國政報告。」

賴總統說，國政報告勢必要依據憲政程序，無法進行已經違憲的一問一答；「這不是說我刻意不願意去報告，因為憲法的規定，我如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。」

賴總統說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨對台灣和國際社會都說贊成國防預算就應該開始審查國防特別預算條例；他並沒有放棄，也會持續跟在野黨溝通此事。

賴總統提到，在野聯盟令人費解，公開擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣的民選總統，這點社會自有公道；而媒體報導國民黨主席鄭麗文跟習近平要見面的三條件說，不妨大家觀察看看，若沒有理由要去擋國防預算和國安法制，要社會如何相信鄭習會沒有前提條件？

賴總統在專訪時表示，他上任之後有感於地緣政治的變化，除了持續推動前總統蔡英文的戰略產業計畫外，也聚焦五大信賴產業，他相信未來的護國神山就在其中，包含國防工業與生物科技產業。

針對生物科技產業，賴總統細數政府近年來大力扶植，有國家政策、有預算，且法令修改完畢，現在台灣生科產業的產值約每年八千億元，他讓為很快破兆。

賴總統談到台灣的經濟表現在歷任總統手上表現越來越好，二〇一六年和去年相比，證券、保險和銀行從四十兆元成長到逾一百三十兆元，「這些錢，我們要好好運用」，行政院長卓榮泰提出「亞太資產管理中心」的倡議，與其讓台灣孩子出國上班管著台灣外流的資金，「倒不如我們自己管，提供更多更好高薪的工作給台灣的小孩」，他說，這未來也會是台灣的另一座護國神山。