快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

賴清德總統「憲法規定明年預算今年要審完」引發爭議，國民黨立委王鴻薇批評，賴總統明明有說過的言論，卻被總統府下架，顯然如此胡亂編造憲法，已經重創我國形象，當然只能偷偷遮羞；回顧過去賴總統多次失言，也是總統府出來洗地或偷偷刪文，這次「自創憲法」又下架，這是賴總統「確定失言+1」。

⭐2025總回顧

王鴻薇指出，賴總統前天說「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」被各界抨擊「查無此條」，譏笑自創憲法；立法院過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴總統而已，恐怕是我國總統看不懂憲法的憲政危機了。

王鴻薇表示，果不其然，總統府和賴總統的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。

王鴻薇還說，賴總統失言非首次，像過去大罷免期間還沒講完的「團結十講」，提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」被國史館歷史資料打臉，事後也是總統府與小編偷偷刪文；「團結十講」的「打掉雜質說」引發民意強烈反彈，總統府出來洗地「請大家不要過度解讀」，但新聞稿又把「雜質說」刪掉。

王鴻薇提到，賴總統也曾在記者會，突然稱「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文也相同，震驚國內外媒體，但馬上總統府出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，也被大家抓包。

憲法 總統府

延伸閱讀

台灣再被點名詐騙據點 王鴻薇：行政院不要鴕鳥心態

5大法官宣告憲訴法修正違憲 王鴻薇怒批司法潰堤：憲法法庭變違法法庭

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

相關新聞

總預算卡關…政院強硬稱不走回頭路 要部會做好最壞準備

跨年即將倒數，但明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三條紅線，但政院...

卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員

總統賴清德和行政院長卓榮泰今天連袂出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。卓榮泰致詞時歷數民進黨政府執政後的客...

批賴總統曲解憲法恐嚇人民 吳宗憲：絕不讓「朕意」凌駕法律

賴清德總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」言論，引發各界質疑，國民黨立委吳宗憲批評，「清德宗」自創「賴氏憲法」還雙標，民...

賴總統為預算重批在野 藍白黨團：先依法編列軍警消公教預算

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未開始審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法...

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

賴清德總統「憲法規定明年預算今年要審完」引發爭議，國民黨立委王鴻薇批評，賴總統明明有說過的言論，卻被總統府下架，顯然如此...

總預算需年底審完？他曝近10年狀況…酸賴總統問王義川的？

明年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例至今無付委審查，賴清德總統重話表達不滿，指立法院若以政治理由阻擋必要預算，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。