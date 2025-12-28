總預算卡關…政院強硬稱不走回頭路 要部會做好最壞準備

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
明年元旦起將有多項新措施上路，行政院指出，明年度中央政府總預算還沒開始審查，多項措施可能受到影響。閣揆卓榮泰日前質疑，行政院已經依憲法規定提出預算，但立法院連依法審查都未能達到。圖／行政院提供
跨年即將倒數，但明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三條紅線，但政院立場強硬，強調不走回頭路，釋憲結果出來前將維持原先立場，同時盤點近3000億元新興、部分延續性計畫及預備金無法動支，要求部會全力爭取預算，並做好最壞準備。

⭐2025總回顧

明年度總預算卡關原因在於，在野不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，持續杯葛總預算審查。不過，行政院多次解釋，相關修法有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊；近期立法院通過停砍年金修法，府院主張年改不走回頭路，法案也送憲法法庭。

若朝野無法各退一步，根據預算法，假使總預算無法獲得立法院審議通過，政府不能執行新興計畫，延續型計畫中新增項目亦然，只能沿用前年度既定預算；卓榮泰也在12月18日行政院會指示部會首長盤點受衝擊的計畫與執行項目，做好最壞準備。

據了解，行政院近期與民進黨團研商對策，並說明預算卡關衝擊，就連各縣市衝擊評估都明確羅列，會中多名綠營立委要求部會調整論述技巧，比如聚焦藍營執政縣市損失，挑有感民生政策提醒在野審查必要性，立法院財政委員會召委李坤城日前也出招，大動作邀32個部會說明預算未過影響。

主計總處盤點，若總預算未通過，將有2992億元經費不得動支，其中新興計畫達1017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前一年，受限部分達1805億元，另有170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支；影響交通、社福、AI產業，也包含TPASS通勤月票，衝擊百萬通勤族。

不過，國民黨立委李彥秀質疑，「預算法」早已針對預算審議卡關情形設有配套，不論是延續性支出，或經立法院同意的新增計畫，行政單位都有法源依據能先行動支，質疑行政院使用話術恐嚇在野、情勒人民。

相關官員反問，儘管預算法有授權立院同意的新增計畫能先行動支，但在野得知政院想過哪些預算後，是否也會藉此操作，讓原先的善意溝通變調，「真的非常兩難」。

另名官員批評，明年度總預算是依照在野通過的新版財劃法編列，努力在中央既有預算下達到均衡台灣、照顧民生，立法院在野黨團卻只著眼政治法案，還違法增加政院支出，呼籲立法院應以民生優先，儘速審議明年度總預算才是正辦。

