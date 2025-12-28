批賴總統曲解憲法恐嚇人民 吳宗憲：絕不讓「朕意」凌駕法律

賴清德總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」言論，引發各界質疑，國民黨立委吳宗憲批評，「清德宗」自創「賴氏憲法」還雙標，民進黨過去完全執政連7年「跨年」審預算，賴總統刻意張冠李戴只為恐嚇人民，國民黨堅持審查就是不讓行政權凌駕立法權，不讓「朕意」凌駕法律。

吳宗憲批評，請賴總統別再發明「賴氏憲法」，「清德宗」根本雙標，而民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱為了護航，又開啟總是胡亂曲解憲法、法律的壞習慣，稱「腦袋是好東西，憲法要多讀，還有預算法」，更扯立法院會期期間，連結成預算審查期限來混淆視聽。

吳宗憲指出，請賴總統看看過去民進黨執政紀錄連7年「跨年」審預算，包含2017年1月19日三讀、2018年1月30日三讀、2019年1月10日三讀、2020年1月20日三讀、2021年1月29日三讀、2022年1月28日三讀、2023年1月19日三讀，且過去25年間，預算只有4次在年底前審完。民國96年時，總預算甚至一路拖到6月15日才三讀。民進黨過去完全執政，難道7年是每一次都違憲？到了藍白兩黨，突然就違憲？

吳宗憲說明，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12月31審完預算」，而是「預算法」第51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支。國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題，賴總統卻刻意張冠李戴，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。

吳宗憲表示，真正的憲法是，「憲法」第72條：法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布；「憲法增修條文」第3條3項：覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」。但請問總統、行政院長做到了嗎？還是選擇裝沒看到？可能在賴總統心中，攻擊在野黨有利的就是憲法，限制總統權力的，就通通自動失效，就是「嚴以律人，寬以待己」的獨裁心態。