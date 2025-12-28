卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員
總統賴清德和行政院長卓榮泰今天連袂出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。卓榮泰致詞時歷數民進黨政府執政後的客家政策與政績，隨後話鋒一轉，表示因為中央政府明年度總預算未審，許多重要政策、預算從明年1月1號開始將很難順利執行，包括客家幣2.0、伯公照護站、六堆文化園區等。他表示，明年度政府總預算到現在還沒有辦法順利審查，別說審查，「預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審」。
賴清德致詞時也表示，希望立法院能夠盡速審核中央政府總預算，讓所有的政策在推動時沒有任何阻礙，「這些通通都是中央跟地方共同努力的成果」。
「這是現在中央政府遇到的困難。」卓榮泰表示，整部中央政府總預算明年三兆零三百五十億，其中至少300多億是中央盤點出來補助給地方政府，現在也還沒有辦法有著落；加上新興計畫將近3000億。他希望透過國會儘速的審查明年度中央政府總預算，讓各個部會、中央及地方的合作關係能夠順利展開，也希望把台灣走向國際。
他表示，自己經常引用傳統的至高精神兩個字勉勵自己與閣員—忠義，「忠於國家，義於人民」，唯有如此國家在總統帶領之下，才能往一個最健康、最好、最有未來的方向前進。希望透過今天的頒獎活動，告訴全世界與全台灣，中華民國台灣政府有能力、也有責任把台灣推向國際，我們保護自己強大自己、也讓國內各項建設能夠如期推動，「這是政府對人民的責任」。因此政府會承擔所有責任，「共同努力打造成一個真正尊重多元發展文化創造國際級台灣的一個新世紀」。
