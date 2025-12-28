卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員

總統賴清德和行政院長卓榮泰今天連袂出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。卓榮泰致詞時歷數民進黨政府執政後的客家政策與政績，隨後話鋒一轉，表示因為中央政府明年度總預算未審，許多重要政策、預算從明年1月1號開始將很難順利執行，包括客家幣2.0、伯公照護站、六堆文化園區等。他表示，明年度政府總預算到現在還沒有辦法順利審查，別說審查，「預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審」。

賴清德致詞時也表示，希望立法院能夠盡速審核中央政府總預算，讓所有的政策在推動時沒有任何阻礙，「這些通通都是中央跟地方共同努力的成果」。

「這是現在中央政府遇到的困難。」卓榮泰表示，整部中央政府總預算明年三兆零三百五十億，其中至少300多億是中央盤點出來補助給地方政府，現在也還沒有辦法有著落；加上新興計畫將近3000億。他希望透過國會儘速的審查明年度中央政府總預算，讓各個部會、中央及地方的合作關係能夠順利展開，也希望把台灣走向國際。