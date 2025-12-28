賴總統為預算重批在野 藍白黨團：先依法編列軍警消公教預算

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未開始審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團都說，卡關總預算根本原因是軍警消加薪等相關法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，只要依法編列，就能來審查總預算。

賴總統近來火力全開，日前轟在野黨不審預算就沒資格談憲政後，接著又因「鄭習會」批國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？

國民黨團書記長羅智強批評，讓總預算卡關的，就是賴總統自己；他並點名3項條件，包括編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，賴政府不依法編列相關預算，還想辦法杯葛，這種情況真的不知道該怎麼解決這問題，國民黨團不是不溝通，因為軍公教警消就是整個公務系統最重要的支柱，而總預算也是公務系統去發放及執行，這是很現實的情況，沒有這群支柱，公務要怎麼去做？顯然賴總統現在只想當皇帝，集權又集錢、獨權又獨錢；政府若真的覺得窒礙難行，也應該是先做了再說。

林沛祥還說，花9000億元預算國防預算買了那麼多沒有到位的武器，結果標案又是由台南裝修公司、又是小吃店得標，所以國民黨是很務實看待一切。與其擔心「鄭習會」，現在比較擔心美國總統川普暫定將在明年4月赴北京，與習近平會面的「川習會」，台灣會不會被賣掉？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，前總統陳水扁主政時期，總預算三讀通過時間多次超過當年度，而在前總統蔡英文主政時期，民進黨立委長期在國會過半，也未有總預算在年底前審查完畢的案例。

民眾黨團副總召張啓楷則說，賴總統曾任民進黨團幹事長及行政院長，理應明白中央政府總預算審查到隔年是常態，明年度總預算案卡關的根本原因，還是在於軍人加薪、警消退休年金等法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，盡快補編或追加預算就能合憲合法解決。