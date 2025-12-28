快訊

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

肌少症比你想像的早報到 亞洲人50歲後就應注意肌力下滑警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統為預算重批在野 藍白黨團：先依法編列軍警消公教預算

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
賴清德總統為總預算連兩日重批在野，國民黨立法院黨團認為，請行政院先依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統為總預算連兩日重批在野，國民黨立法院黨團認為，請行政院先依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算。圖／聯合報系資料照片

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未開始審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團都說，卡關總預算根本原因是軍警消加薪等相關法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，只要依法編列，就能來審查總預算。

⭐2025總回顧

賴總統近來火力全開，日前轟在野黨不審預算就沒資格談憲政後，接著又因「鄭習會」批國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？

國民黨團書記長羅智強批評，讓總預算卡關的，就是賴總統自己；他並點名3項條件，包括編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，賴政府不依法編列相關預算，還想辦法杯葛，這種情況真的不知道該怎麼解決這問題，國民黨團不是不溝通，因為軍公教警消就是整個公務系統最重要的支柱，而總預算也是公務系統去發放及執行，這是很現實的情況，沒有這群支柱，公務要怎麼去做？顯然賴總統現在只想當皇帝，集權又集錢、獨權又獨錢；政府若真的覺得窒礙難行，也應該是先做了再說。

林沛祥還說，花9000億元預算國防預算買了那麼多沒有到位的武器，結果標案又是由台南裝修公司、又是小吃店得標，所以國民黨是很務實看待一切。與其擔心「鄭習會」，現在比較擔心美國總統川普暫定將在明年4月赴北京，與習近平會面的「川習會」，台灣會不會被賣掉？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，前總統陳水扁主政時期，總預算三讀通過時間多次超過當年度，而在前總統蔡英文主政時期，民進黨立委長期在國會過半，也未有總預算在年底前審查完畢的案例。

民眾黨團副總召張啓楷則說，賴總統曾任民進黨團幹事長及行政院長，理應明白中央政府總預算審查到隔年是常態，明年度總預算案卡關的根本原因，還是在於軍人加薪、警消退休年金等法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，盡快補編或追加預算就能合憲合法解決。

據預算法規定，總預算案應在會計年度開始1個月前由立院議決、15日前由總統公布。不過，當總預算案未能在期限內完成審議，除了新興資本支出及新增計畫，得依照已獲得授權的原訂計畫或上年度執行數動支，其他法定義務收支、因應上述收支調度需要的債務舉借也不受影響。

賴清德總統為總預算連兩日重批在野，民眾黨立法院黨團認為，請行政院先依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統為總預算連兩日重批在野，民眾黨立法院黨團認為，請行政院先依法編列軍人加薪、提高警消退休金等相關預算。圖／聯合報系資料照片

總預算 國民黨 行政院 立法院 國防預算 軍公教

延伸閱讀

賴總統轟在野黨沒資格談憲政 林沛祥回不認同：不尊重憲法才導致危機

故意殺人判10年以上不得假釋侵犯人權？ 學者：不至於

影／國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

國1昨車禍狂塞3小時通勤罵翻 林沛祥：檢討缺即時資訊無法分流及地磅

相關新聞

總預算卡關…政院強硬稱不走回頭路 要部會做好最壞準備

跨年即將倒數，但明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營劃下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金三條紅線，但政院...

卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」用兩個字勉勵閣員

總統賴清德和行政院長卓榮泰今天連袂出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。卓榮泰致詞時歷數民進黨政府執政後的客...

賴總統為預算重批在野 藍白黨團：先依法編列軍警消公教預算

新年將到來，不過總預算及軍購特別條例等在立法院仍未開始審查，賴清德總統為此接連兩日重批在野。國民黨立法院黨團、民眾黨立法...

批賴總統曲解憲法恐嚇人民 吳宗憲：絕不讓「朕意」凌駕法律

賴清德總統批在野黨卡預算「有何資格談憲政」言論，引發各界質疑，國民黨立委吳宗憲批評，「清德宗」自創「賴氏憲法」還雙標，民...

總預算需年底審完？他曝近10年狀況…酸賴總統問王義川的？

明年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例至今無付委審查，賴清德總統重話表達不滿，指立法院若以政治理由阻擋必要預算，...

游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。