內政部：115年婚育家庭租補加碼 盼立院速審總預算

中央社／ 台北28日電

內政部今天說，民國115年1月起針對婚育家庭提供租金補貼加碼、優先入住社宅及增加補助項目等措施，並在11縣市提供逾1000戶婚育宅，但115年度中央政府總預算案審查進度延宕，盼立法院能儘速完成審議及通過，共同照顧婚育家庭。

內政部今天透過新聞稿表示，為創造友善青年婚育環境及務實面對少子化國安議題，已提出「青年婚育租屋協助支持專案」。

內政部說，明年1月起，新台幣300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請，只要結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，但不得超過實際租約金額。申請資格方面，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，以營造婚育友善環境。

此外，內政部指出，中央今年分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都釋出1022戶的婚育宅，總計受理件數逾2700件，相當搶手。未來3年內將會再新增1萬戶婚育宅，明年會依照社宅完工進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市提供超過1000戶，育兒家庭可承租年限至12年，以確保居住與子女就學穩定性。

另一方面，內政部說，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6000元，詳情可查詢國家住都中心官方網站，也可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者獲得專業協助。

內政部表示，新婚與育兒家庭最需要全面性且長期政策支持，因此已規劃未來7年將投入約270億元經費，建立穩定執行措施，但115年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會的公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案。

