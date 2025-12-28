總預算需年底審完？他曝近10年狀況…酸賴總統問王義川的？

明年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例至今無付委審查，賴清德總統重話表達不滿，指立法院若以政治理由阻擋必要預算，「不要再談什麼憲政」。國民黨青年部前主任陳冠安批「流氓賴清德，選不贏就想翻桌！」

對於賴清德稱憲法明文規定立法院要在12月31日審竣明年總預算，並稱立院沒審完預算，有什麼資格再談憲政。陳冠安問，賴清德和他的幕僚，是去請教王義川，用台灣國的憲法嗎？中華民國憲法裡，根本沒有要求立法院要在某月某日審查完總預算的規定。

陳提到，憲法賦予立法權，議決法律案、預算案的權力。什麼是議決？就是討論後來決定要不要通過。法律案就時常有不通過的情況，預算案為何一定要審竣通過，才叫符合憲政秩序？但諷刺的是，就連預算法裡，都有設想到沒有預算案沒有通過後的處理方式，規定支出可以沿用已獲授權之原訂計畫或上年度執行數來動支，法定義務收支則仍可履行。憲法沒有規定時程，甚至授權立法院有議決預算的權力，預算法裡也有總預算未通過的處理方式。

陳說，甚至在過去10年裡，有8年總預算通過是在12月31日之後。陳嘆，欸...萊爾校長，連民進黨完全執政時都發生過總預算審議超過期限。賴清德的講法，不只不合憲法、不符實務運作，更根本就是流氓態度「你不給我錢，我就要翻桌。」

陳冠安批，連憲法規定都搞不清楚隨便亂講的總統，還破壞權力制衡的民主憲政核心原則，獨創行政大於立法的不副署權，整天說別人毀憲亂政？賴清德，才是中華民國最沒資格談憲政的那個人。