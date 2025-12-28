彈劾案總統若赴立院 坐韓國瑜左邊特別席

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會廿六日開會，在野挾人數優勢表決通過期程，其中安排二次審查會邀請被彈劾人列席說明；賴總統若接受邀請出席說明，將創憲政首例。至於賴總統赴立院該坐哪，其實議場內一直都設有總統「特別席」。

回顧過去總統赴立法院案例，除前總統李登輝曾到國民大會國情報告外，在修憲凍結國民大會後，歷任總統陳水扁、馬英九蔡英文均未至立法院國情報告，也從未啟動過彈劾程序。據了解，立法院議事人員將著手研議相關動線與規劃。

雖未有前例可循，但根據「立法院議場規則」第七條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，而該座位就位在立法院長韓國瑜左手邊。若賴總統願意出席審查會，將由中山南路正門進入，至議場簽名後直接到特別席入座。

立法院 國情報告 馬英九 蔡英文 行政院 韓國瑜 修憲

