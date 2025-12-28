補足大法官 參考中選會提名模式

五位大法官判決憲訴法違憲引發高度爭議，據了解，綠營內部也認為，五位大法官就能進行違憲審查，並非長遠之計，終究得補足大法官缺額。然而，憲法法庭已「復活」，大法官提名並非迫在眉睫，府院將密切觀察此次「善意十足」的中選會人事是否過關，作為未來ＮＣＣ、監委乃至大法官提名「模式」的參考。

國民黨立委賴士葆表示，現在大法官「內閣化」，自我矮化成行政團隊，宛如專門替執政黨圍事的黑幫，甚至傳出總統府找人關說大法官蔡宗珍，企圖動搖裁判，司法獨立的口號成自欺欺人的謊話，賴總統正肆無忌憚的踐踏司法貞操。賴士葆說，既然中選會名單，府院願意尊重在野黨，提名在野黨推薦人選，大法官人選也應如此。民眾黨方面也認同，大法官人選可讓在野黨推薦。

有民進黨立委表示，當前五位大法官可以進行違憲審查，並不違法，但並非長遠之計，賴總統終究得再提名，補足大法官缺額，讓憲法法庭的運作更具有正當性。