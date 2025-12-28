聽新聞
游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通
行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意權投票，是否重演「劉靜怡事件」備受關注。據了解，府院也注意到此情況，賴清德總統與行政院長卓榮泰將更積極與民進黨立院黨團溝通，確保中選會人事提名順利過關。
政院日前已公布中選會委員人選，游盈隆為主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員包括律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。
民眾黨主席黃國昌日前表示，敬重游盈隆敢講真話態度及其政治學與民調專業，但人事同意權案必須公事公辦。據了解，民眾黨內普遍認為這次名單相對可接受，願意接受在野推薦人選，有感受到善意，盼中選會人事這會期順利通過。
至於藍營態度，國民黨團書記長羅智強肯定這次政院讓朝野政黨推薦人選，但他也說還需黨團形成共識。據了解，多數國民黨立委傾向同意這份名單；國民黨立委賴士葆則說，游盈隆有可能會過關。
由於游盈隆長期以來發布的民調與言論，經常「不利」民進黨，據了解，部分綠委對提名游盈隆頗有微詞。
黨內人士說，中選會委員提名名單，毫無疑問是府院對在野釋出善意，國民黨團與民眾黨團態度都很正面，沒有道理在野黨贊成、自家人反對。
