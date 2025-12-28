快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通

聯合報／ 記者周佑政劉懿萱／台北報導

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意權投票，是否重演「劉靜怡事件」備受關注。據了解，府院也注意到此情況，賴清德總統與行政院長卓榮泰將更積極與民進黨立院黨團溝通，確保中選會人事提名順利過關。

⭐2025總回顧

政院日前已公布中選會委員人選，游盈隆為主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員包括律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

民眾黨主席黃國昌日前表示，敬重游盈隆敢講真話態度及其政治學與民調專業，但人事同意權案必須公事公辦。據了解，民眾黨內普遍認為這次名單相對可接受，願意接受在野推薦人選，有感受到善意，盼中選會人事這會期順利通過。

至於藍營態度，國民黨團書記長羅智強肯定這次政院讓朝野政黨推薦人選，但他也說還需黨團形成共識。據了解，多數國民黨立委傾向同意這份名單；國民黨立委賴士葆則說，游盈隆有可能會過關。

由於游盈隆長期以來發布的民調與言論，經常「不利」民進黨，據了解，部分綠委對提名游盈隆頗有微詞。

黨內人士說，中選會委員提名名單，毫無疑問是府院對在野釋出善意，國民黨團與民眾黨團態度都很正面，沒有道理在野黨贊成、自家人反對。

游盈隆 行政院 國民黨 中選會 民眾黨

延伸閱讀

避免中選會人事重演劉靜怡事件 賴總統將積極與綠委溝通

【重磅快評】中選會接受在野推薦 別傻傻以為大法官也行

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

黃國昌：賴總統還游盈隆公道 狠狠修理曾辱罵內奸的曹興誠

相關新聞

游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意...

鄭麗文願訪陸會習近平 柯志恩：對話未必是壞事

國民黨主席鄭麗文明年有意赴陸訪問，與中共總書記習近平會面，高雄市黨部主委、立委柯志恩昨天表示，兩岸關係陷入停滯，展開對話...

彈劾案總統若赴立院 坐韓國瑜左邊特別席

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會廿六日開會，在野挾人數優勢表決通過...

賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防...

新聞眼／賴總統又使抹紅老招 無助僵局

民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫...

出席新北市雲林同鄉會活動 賴清德強調守護國家安全維護台灣民主

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統火力全開批在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。