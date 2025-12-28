快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

鄭麗文願訪陸會習近平 柯志恩：對話未必是壞事

聯合報／ 記者郭韋綺屈彥辰劉懿萱／連線報導

國民黨主席鄭麗文明年有意赴陸訪問，與中共總書記習近平會面，高雄市黨部主委、立委柯志恩昨天表示，兩岸關係陷入停滯，展開對話未必是壞事，她呼籲不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透，對和平沒有幫助。

KMT Studio召集人連勝武昨天受訪則表示，兩黨領導人能見到面一定是好事，他對於鄭習會樂觀其成。

柯志恩說，此事需要用更冷靜的角度看待，當前兩岸關係陷入停滯，若能在對等、尊嚴、平等互惠前提下展開對話，對區域和平與台灣安全未必是壞事。

柯志恩表示，不要動輒把所有與中國的交流視為抹紅或滲透的前奏，這樣的氛圍對和平沒有幫助，她相信鄭主席具備足夠的智慧，能在維護台灣利益的前提下，為兩岸關係尋找更多降低風險，為台灣創造更大的和平。

連勝武昨受訪談及「鄭習會」表示，兩黨領導人能見到一定是好事，兩岸現在最需要的是溝通交流，用嘴巴講總比用砲彈打好，他對鄭習會樂觀其成，跟對岸朋友、領導，理性坐下溝通，看兩邊未來怎麼持續走下去。

但也有藍委認為，國民黨在立院仍是脆弱多數，很多選舉是單一席次競爭，不但要面對民進黨，還有民眾黨的挑戰，他會建議鄭麗文，不論是發言、議題，須經過深思熟慮，盤點清楚，不要一下就踩到底，讓參選同志無法下台。

柯志恩 連勝武 抹紅 鄭麗文

相關新聞

游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意...

彈劾案總統若赴立院 坐韓國瑜左邊特別席

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會廿六日開會，在野挾人數優勢表決通過...

賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防...

新聞眼／賴總統又使抹紅老招 無助僵局

民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫...

出席新北市雲林同鄉會活動 賴清德強調守護國家安全維護台灣民主

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統火力全開批在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，...

