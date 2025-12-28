快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／賴總統又使抹紅老招 無助僵局

聯合報／ 本報記者蔡晉宇唐筱恬
賴清德總統27日出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，向與會人士揮手。記者葉信菉／攝影
賴清德總統27日出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，向與會人士揮手。記者葉信菉／攝影

民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫插針，砲口對準在野黨，定調「對抗到底」意味濃厚，但此舉對內無助朝野僵局和解、對外更不利於兩岸穩定。

⭐2025總回顧

賴政府近來對抗在野態度又轉趨強硬的轉折，源自於今年八月「大罷免大失敗」後，黨內曾嘗試過降低與在野黨對抗強度。不過作為雙少數政府，賴政府卻鮮少與在野黨溝通與妥協，導致朝野對抗依舊。近來，賴總統更是火力全開，先是重砲批評在野黨「不知檢討」，接著拉著黨籍立委背書，發起行政院長卓榮泰不副署財劃法新一波攻勢，又頻頻站上第一線，與在野黨領袖隔空交火，甚至搬出「扣紅帽」老招。

賴總統走回抗中老路，但從大罷免的結果，就可發現，台灣社會對於抗中路線早已疲乏、鈍化，人民多數期待兩岸和平、正常交流，而非繼續走向對抗。國民黨新任黨主席鄭麗文從競選黨主席開始，就對民進黨動輒抹紅的路線選擇正面迎戰，勇於論述兩岸路線、摘掉紅帽子，選前選後都不避諱表態若有鄭習會願意赴陸，展開兩岸交流、對話，減少敵意，嘗試從綠營設定的抗中戰場找尋新路徑，找回國民黨失落已久的兩岸話語權，令外界感受新氣象。

結果賴總統又貼上抹紅標籤，但賴總統可別忘了，自己也曾主張兩岸應在對等尊嚴下健康有序交流，更曾提過想請習近平吃蝦仁飯、喝珍奶，現在卻扣國民黨紅帽，不僅讓兩岸交流再受阻，又是雙標的體現。

賴總統緊咬鄭麗文可能與陸方交換條件，國民黨才擋軍購案、國安法案等，這樣的質疑不僅無憑無據，且試問政府提出一點二五兆的軍購案，又是否可同樣理解為是對美交流的「條件」？難道這也是在出賣國家利益嗎？台灣固然要保有自衛的能力與決心，但絕非一味押寶美國、任憑美方需索，一如鄭麗文所言，安全並非「價格」，就算付出了一點二五兆軍購就能保證台灣的安全嗎？

賴政府重回「抗中」老路，不僅讓執政黨本就處理不及格的朝野關係雪上加霜，也讓兩岸更加對峙。問題是，這種抹紅的老招，人民早已看透也厭倦，邊際效應已所剩無幾，恐怕無法再成為民進黨選舉提款機。

抹紅 國民黨 抗中 賴政府 鄭麗文 大罷免

延伸閱讀

下周起與區域藍委一對一會談 鄭麗文：愛談什麼都可以

在野擋軍費…賴總統質疑要見習近平有條件 鄭麗文籲承認九二共識

影／賴總統質疑鄭習會有條件 鄭麗文籲接受九二共識：有春暖花開可能

一換一再談藍白合？竹市禮讓高虹安釀藍黨內風波 鄭麗文吐原則

相關新聞

游盈隆人事案 府院積極與綠委溝通

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委，藍白持正面態度，反倒綠營內部向來對游盈隆有不滿聲浪，未來立法院行使同意...

鄭麗文願訪陸會習近平 柯志恩：對話未必是壞事

國民黨主席鄭麗文明年有意赴陸訪問，與中共總書記習近平會面，高雄市黨部主委、立委柯志恩昨天表示，兩岸關係陷入停滯，展開對話...

彈劾案總統若赴立院 坐韓國瑜左邊特別席

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會廿六日開會，在野挾人數優勢表決通過...

賴總統批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨主席鄭麗文，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防...

新聞眼／賴總統又使抹紅老招 無助僵局

民進黨在大罷免失利後，黨內曾出現「執政路線改走溫和派」的反思意見，但近來身兼民進黨主席的賴清德總統火力全開，動輒抹紅見縫...

出席新北市雲林同鄉會活動 賴清德強調守護國家安全維護台灣民主

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統火力全開批在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。