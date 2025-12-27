出席新北市雲林同鄉會活動 賴清德強調守護國家安全維護台灣民主

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
賴清德總統今晚出席新北市雲林同鄉會活動。記者林媛玲／攝影
賴清德總統今晚出席新北市雲林同鄉會活動。記者林媛玲／攝影

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統火力全開批在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。今晚賴清德出席新北市雲林同鄉會活動時表示，他一定會守護國家的安全，維護台灣民主，同時發展經濟，讓人民生活更好，大家一起來當他的後盾。

新北雲林同鄉會今晚在五股舉行第六屆理事長及理監事就職典禮，賴清德總統受邀出席，理事長邱識琪致詞表示，感謝賴總統親自前來出席，總統日理萬機，又要面對政府有很多不確定性，現在時局非常混亂，但總統都能從善如流，應對有方一一解決，賴則坐在台下頻頻微笑點頭。

賴清德隨即上台致詞時表示，理事長期勉他能發揮智慧拿出勇氣，守護國家的安全，維護台灣的民主，並發展經濟讓人民生活更好，他一定按照這方向打拚，大家一起來當他的後盾。

賴清德總統今晚出席新北市雲林同鄉會活動。記者林媛玲／攝影
賴清德總統今晚出席新北市雲林同鄉會活動。記者林媛玲／攝影

賴清德

