電視專訪轟「在野黨有違常理」 賴總統：擁抱習近平卻要彈劾民選總統

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統日前接受三立電視台「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，根據三立新聞網報導，賴清德在專訪中表示，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

⭐2025總回顧

賴總統指出，在野黨言必稱支持中央政府總預算，可以不願意付委，言必稱支持國防預算，但也不願意付委，不但有違常理且讓人覺得很難理解。

賴總統說，大法官釋字第499號提到，民主政治少數服從多數，但多數要尊重少數，在野黨不斷強調少數要尊重多數，但忘了多數要尊重少數。不能不讓委員會開會，預算不進入討論，而是要讓少數人可以開會、去提案、去討論，可以參與表決，但在野黨都不願意。

賴總統表示，他以前在立法院待了12年，多數時間都擔任黨團幹部，當時立法院長是王金平，王金平是國民黨籍的，但就是照憲政程序來，不可能像現在隨隨便便逕付二讀，因為立法院是委員會中心主義。

賴總統指出，這1、2年有太多爭議性法案，國民黨強行逕付二讀，並沒有經過委員會審查，違反民主程序。軍購案、總預算連審查都不願意審查，不符合民主精神。他希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序選舉上競爭，讓人民決定，明年選舉就要來了，2028總統選舉也有人在討論了，如果認為民進黨沒道理那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛。

賴總統說，以前在立法院沒有這樣情況，王金平主持朝野協商時，立法和行政的權責是分很清楚的，且委員會審查時若是沒有共同意見，對於爭議性法案，王金平會召集不只一次的朝野協商，有時甚至不厭其煩討論了幾個會期，反觀現在國民黨和民眾黨組成的在野黨聯盟，令人費解。

立法院 王金平 賴清德 國民黨 習近平 彈劾案

