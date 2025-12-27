快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

5大法官釋憲綠也質疑 府院先視中選會「善意」回饋當後續人事案參考

聯合報／ 記者周佑政劉懿萱／台北即時報導
五位大法官判決憲訴法違憲引發高度爭議。圖／聯合報系資料照片
5位大法官判決憲訴法違憲引發高度爭議，據了解，綠營內部也認為，5位大法官就能進行違憲審查，並非長遠之計，終究得補足大法官缺額。然而，憲法法庭已「復活」，大法官提名並非迫在眉睫，府院將密切觀察此次「善意十足」的中選會人事是否過關，作為未來NCC、監委乃至大法官提名「模式」的參考。

國民黨立委賴士葆表示，現在大法官「內閣化」，自我矮化成行政團隊，宛如專門替執政黨圍事的黑幫，甚至傳出總統府找人關說大法官蔡宗珍，企圖動搖裁判，司法獨立的口號成自欺欺人的謊話，賴總統正肆無忌憚的踐踏司法貞操。賴士葆說，既然中選會名單，府院願意尊重在野黨，提名在野黨推薦人選，大法官人選也應如此。

民眾黨方面也認同，大法官人選可讓在野黨推薦，不然現在只有8位大法官，其中5人就能做出違憲判決，是顛覆國家秩序。

有民進黨立委表示，當前5位大法官可以進行違憲審查，並不違法，但並非長遠之計，賴總統終究得再提名，補足大法官缺額，讓憲法法庭的運作更具有正當性。

至於何時才要提名大法官人事，知情人士指出，大法官提名並非只憑總統意志，而是要經過大法官提名審薦小組作業，先前二波提名都被在野黨封殺，遭立法院否決的人選也無法再重新提名，審薦小組還需要時間審慎覓才。

民進黨內人士指出，這次中選會人事，府院遞出橄欖枝，包括提名台灣民意基金會董事長游盈隆、學者胡博硯，以及藍白推薦的人選，如果藍白願意通過人事案，未來在NCC、監委甚至是大法官提名，就可望延續這樣的提名「模式」。

至於大法官人事，大法官提名除了有專業性的考量，不論藍綠執政，長久以來大法官人事都充滿高度政治敏感；當前憲法法庭已經可以正常運作，大法官人事提名並非迫在眉睫。

