明年總預算卡關 羅智強指要有3條件：立法院就審總預算

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片

明年度總預算卡關，國民黨立法院黨團書記長羅智強點名3項條件，包括編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

羅智強說，賴總統罵在野黨「還有什麼資格再談憲政」，但讓總預算卡關的，就是賴清德自己。立法院三讀通過軍人待遇條例、警察人員人事條例，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院又要藉非法復活的憲法法庭，沒收國會修法。

羅智強指出，總預算之所以難以審查，關鍵就在行政部門送入立法院的預算違法漏編，應依法編列的卻未編列，導致立法院無從審議。要化解總預算僵局，賴總統必須要有三顆柔軟的心。

羅智強說，第一顆柔軟的心，就是要好好照顧軍人。賴政府編列史上最高9500億元的國防預算，還要花1.25兆元軍費買武器，但可曾想過國軍編現比(國軍現員/編制數) 這麼低的原因？就是因為無法給足軍人尊嚴及待遇，若願意編列軍人加薪預算，立法院將立刻審查總預算。

羅智強表示，第二顆柔軟的心，是要好好照顧警消。遇到重大公共安全事件、火警，衝在第一線的就是警消，賴總統把警消退休保障的預算編足了，總預算不就開始審了嗎？

羅智強表示，第三顆柔軟的心，是要保障退休公教。公務員撐起國家建設，教師老師培育國家人才，但民進黨標舉年金改革，公教退休年金已被砍得只剩骨頭，他們只不過是卑微地請求停砍，只要賴清德能以三顆柔軟的心對待軍公教警消，好好的愛護、尊敬他們，總預算僵局自可化解，卡總預算的不是別人，正是鐵石心腸的賴總統。

總預算 立法院 羅智強

