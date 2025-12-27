115年度總預算案卡關 一次看懂待審理由及未來衝擊

新年將至，不過115年度中央政府總預算案至今尚未進入立法院審議階段，引發各界關注；行政院多次說明至少影響逾新台幣2000億元的新興計畫。中央社整理「總預算」相關問題，讓您一次看懂總預算規模、卡關理由以及後續衝擊。

一、115年度中央政府總預算規模

行政院會今年8月21日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，受新版財劃法釋出財源給地方的影響，明年度歲入共編列新台幣2兆8623億元，較今年度大幅減少3025億元。

歲出編列則為3兆350億元，當中8318億元用於社會福利、5566億元用於教育科學文化、5488億元用於國防、4275億元用於經濟發展。

二、中央政府總預算依法何時必須通過

依據預算法第51條，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之；預算中有應守秘密的部分，不予公布。

所謂政府會計年度是從每年1月1日開始，至同年12月31日終了，以當年的中華民國紀元年次為其年度名稱。

換句話說，明年度總預算案理論上要在今年的11月以前由立法院議決，並在明年開始前15天公布。

三、中央政府總預算過往都有準時通過嗎？

自民國90年起，目前僅有4個年度的總預算案在前一年12月就完成審議，包含97年度的中央政府總預算案，立法院是在前一年12月20日完成三讀；101年度中央政府總預算案，立法院在前一年12月13日三讀通過；105年度的中央政府總預算案在前一年12月18日通過；最近一次則為113年度的中央政府總預算案，則是在前一年12月19日完成。

若要說近年最晚通過的總預算案，可以回溯至96年度的中央政府總預算案，當時朝野一度因中選會組織法草案僵持不下，導致總預算案審議遲遲未定，最終總預算案在當年的6月15日才獲三讀通過。

四、115年度總預算案為何還沒過

立法院藍白黨團認為行政院未依法編列「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」的相關預算，也未撤回總預算案並重新編列上述預算，批評行政院違法亂紀，但為避免時間緊迫草率審查，已於12月19日聯手通過提案，將立法院會期延會至115年1月底。

行政院則多次解釋，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

五、總預算案若沒過，衝擊哪些施政

根據預算法第54條，支出部分中的新興資本支出及新增計畫，基本上都必須等預算案完成審議程序後始得動支。

依行政院統計，遭影響的新興計畫影響規模超過約新台幣2000億元，包含TPASS行政院通勤月票75億元；縣市管河川及排水整體改善計畫48億元；少子女化對策，保險生育給付達每胎10萬元、育嬰留停彈性化47億元；AI新十大建設中量子、矽光子、AI機器人、百工百業智慧應用104億元；健康台灣中的藥物韌性整備、智慧醫療、疫苗韌性等70億元；運動部中輔導舉辦亮點國際賽事，如台北羽球公開賽、U18青棒錦標賽、自由車環台公路賽等，擴大辦理、加強國際行銷8億元；教育基礎建設，新建竹竹苗地區高級中等學校校舍、補助各校建置暨改善校舍污水及排水系統等6億元等。

六、總預算案若沒過，哪些施政不受影響

1.新興資本支出及新增計畫以外的計畫，可以按照原定計畫或上年度執行數動支。

2.履行其他法定義務收支（如中央政府人事費）。

3.因應上述收支調度需要的債務舉借，覈實辦理。

4.依預算法第88條規定辦理的附屬單位預算（如國營事業）或是經立法院同意者，也不受影響。