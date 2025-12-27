聽新聞
公布停砍年金法案政院、考院不執行 李來希：總統「令」是個屁！
總統府昨天發出總統令，公布攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文，但行政院與考試院也決定聲請釋憲及暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希表示，悲哀啊！原來總統「令」只是個屁！
賴總統昨日公布年金停砍案並批示，「為國家長遠發展，宜允聲請憲法法庭判決及暫時處分」，行政院與考試院也決定聲請釋憲。
李來希今在臉書表示，總統已公布法律並經行政院長副署，刊登公報，行政院及考試院院長卻揚言不執行，中華民國最高行政首長公然怠忽職守帶頭違法，請問這是什麼樣子的法治國家？文官可以行使抵抗權拒絕行政院長與考試院院長的違法指示嗎？當然可以只是沒人敢！家有老小飯碗比較重要，不是嗎？悲哀啊！原來總統「令」只是個屁！
台灣的行政法學者都不見了？是躲起來龜縮了嗎？請問，你們以後怎麼教導學生什麼是「依法行政」？行政院長卓榮泰與考試院院長周宏憲還都是法律系畢業的人，知法玩法，這回真把令箭當雞毛了！
