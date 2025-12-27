聽新聞
總預算審議期程 憲法未規範

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳劉懿萱張曼蘋／台北報導

明年度中央政府總預算案在立法院持續未審，賴清德總統日前稱總預算要在今年十二月卅一日前審竣完畢，還轟在野黨未審畢有何資格談憲政？不過憲法第五十九條明定，「行政院於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院」，並沒有對立院審議的期程做出規範，而是在預算法中明定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之」。

而昨日網友也整理出，過去立法院民進黨席次獨大時，總預算均是跨年才通過。二○一七年起立法院前院長蘇嘉全時代，總預算通過時間分別為一月十九日、一月卅日、一月十日、一月廿日；立法院前院長游錫堃任內二○二一年起，總預算通過日為一月廿九日、一月廿八日、一月十九日。

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨日質疑，憲法完全找不到相關條文，賴總統當立委時，總預算也有拖過當年度，「不是早就違憲了嗎？」

黃國昌細數，民進黨完全執政時，總統、行政院長、立法院長全是民進黨，預算仍然拖到隔年一月才審完，照如今民進黨邏輯，時任立法院長蘇嘉全和過半民進黨立委不都違憲了？前總統陳水扁主政時，多次總預算三讀通過時間也超過當年度，甚至二○○七年還審到六月中，「當時的賴立委，您也違憲了嗎？」

賴清德總統廿五日受訪稱，「憲法明文規定」，立法院須在每年十二月卅一日前完成對次年度中央總預算審查；不過總統府事後新聞稿僅稱「立法院須於十二月卅一日前完成明年度審查」，少了憲法明文規定，引發各界討論。

總預算審議期程 憲法未規範

