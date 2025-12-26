聽新聞
0:00 / 0:00

彈劾賴總統成案 明年5月19表決

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰劉懿萱／台北報導
國民黨團、民眾黨團於立法院會提案彈劾賴清德總統，民進黨立委舉牌抗議「彈劾亂台」，國民黨立委也舉牌反諷「昨日尹錫悅、今日賴清德」。記者葉信菉／攝影
國民黨團、民眾黨團於立法院會提案彈劾賴清德總統，民進黨立委舉牌抗議「彈劾亂台」，國民黨立委也舉牌反諷「昨日尹錫悅、今日賴清德」。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團、民眾黨團昨日分別對賴清德總統提出彈劾案，藍白以六十票比五十一票挾人數優勢通過，將二度邀被彈劾人賴總統赴立法院說明，並於明年五月十九日進行彈劾案記名投票表決。彈劾賴總統案成立後，立院下一步將召開全院委員會啟動彈劾程序。

⭐2025總回顧

藍白黨團分別發動彈劾賴總統提案，兩黨團最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論，民眾黨團則是明確訂出期程規畫。藍白昨在立法院會以復議方式，重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等，經表決通過後，彈劾案列入院會議程。

根據藍白彈劾總統時程表，全院委員會將在明年一月十四日、十五日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見，並在明年一月廿一日、廿二日以及五月十三日、五月十四日邀請被彈劾人賴總統列席說明。明年四月廿七日舉行聽證會，邀政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委進行詢問，最後在明年五月十九日進行彈劾案投票。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，賴總統就職以來，沒收國家的民主與憲政，踐踏憲法，他們才提出彈劾案。民眾黨團總召黃國昌表示，賴總統侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序來追究其責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。

民進黨立院黨團幹事長立委鍾佳濱表示，在野黨把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。

此外，憲法法庭十九日宣告憲訴法新制違憲失效，憲法法庭得以重新運作。國民黨立院黨團提出「公民投票法」部分條文修正草案，主張憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，該案昨天於立法院逕付二讀。

憲法法庭 彈劾案 國民黨 憲政秩序 鍾佳濱 傅崐萁

延伸閱讀

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

批藍白假彈劾、真亂政 民進黨：不審總預算扯全台灣後腿

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

相關新聞

彈劾賴總統成案 明年5月19表決

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團、民眾黨團昨日分別對賴清德總統提出彈劾案，藍白以六十票比五十一票挾人數優勢通過...

停砍年金案 賴總統喊「支持卓榮泰提釋憲」：盼朝野理性面對

立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文。賴清德總統今天在臉書表示，考量...

總統府公告反年改停草案 並批示聲請憲法法庭判決及暫時處分

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正...

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。