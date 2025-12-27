立院啟動總統彈劾程序

立法院會昨（26）日在藍白優勢表決下，通過總統彈劾提案，隨即啟動總統彈劾程序。預計明年舉行四場審查會，邀請被彈劾人賴清德總統兩度列席審查會說明；並排定明年5月19日於院會進行彈劾案投票。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統提彈劾案，須經全體立法委員1／2提議、2／3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2／3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

民進黨團指出，這場彈劾根本是「空包彈」，因為在野席次加起來不到2／3，彈劾案不會通過，民進黨團幹事長吳思瑤說，「但為何要這樣做，就是為了羞辱賴總統」。

立法院會昨日表決結果顯示，出席立委111人，贊成60人、反對51人，彈劾賴清德總統提案過關。依藍白黨團規畫時程，立法院將於明年5月19日進行彈劾案記名投票表決，並在審查過程中邀請被彈劾人賴清德總統到院列席說明。

依在野黨提出的彈劾時程規畫，立法院預計於明年1月14日及15日舉行兩場彈劾公聽會，邀請專家學者共7人出席發表意見；1月21日與22日召開第一次全院委員會，邀請賴清德總統到院進行15分鐘說明，並由各黨團推派代表進行詢問。若被彈劾人未出席，則改由立委自行發言。