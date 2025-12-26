停砍年金案 賴總統喊「支持卓榮泰提釋憲」：盼朝野理性面對
立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文。賴清德總統今天在臉書表示，考量公教年改攸關重大公共利益，他已於今天依法公布並作出批示，請相關機關依憲政程序審慎處理，以維持國家財政與制度穩健。
賴總統表示，「我支持行政院長卓榮泰依循憲政機制」，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。
賴總統說，退休制度的穩定，是對公教同仁長期付出的承諾，也承載社會對公平與永續的期待。我們必須確保退撫基金穩健、可長可久，避免將未來財務壓力轉嫁給下一代，甚至成為全體納稅人的共同負擔。
賴總統表示，本次修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。面對爭議，更需要回到制度本身，透過法律程序與憲法法庭審查，妥善回應社會關切。
賴總統說，他期盼朝野理性面對、彼此尊重，也請社會大眾支持憲政機制的正常運作。守護憲政秩序、維護社會公平，是我們共同的責任。
