「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院。圖／聯合報資料照片
考試院。圖／聯合報資料照片

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的情況下，盡速提出聲請釋憲及請求暫時處分；考試院表示，將秉於憲法及法律的相關規定進行後續處理。

考試院說明，在修正條文三讀通過後，院長周弘憲已於上周院會中指出，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。此外修法對基金不同世代參與者的平等對待、以及基金財務永續的重大公益，都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。

考試院表示，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法之疑慮報請考試院審議，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

此外，銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。

憲法法庭 考試院 釋憲 行政院 卓榮泰 憲法訴訟法 周弘憲

相關新聞

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

總預算未通過…衛福部：明年元旦將逾7千名新生兒 無法領10萬生育補助

衛福部社保司明年1月新制，將提供國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助10萬元。不過目前總預算...

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副...

總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年...

總統府公告反年改停草案 並批示聲請憲法法庭判決及暫時處分

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正...

