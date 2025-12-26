「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的情況下，盡速提出聲請釋憲及請求暫時處分；考試院表示，將秉於憲法及法律的相關規定進行後續處理。

考試院說明，在修正條文三讀通過後，院長周弘憲已於上周院會中指出，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。此外修法對基金不同世代參與者的平等對待、以及基金財務永續的重大公益，都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。

考試院表示，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部依憲法訴訟法第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法之疑慮報請考試院審議，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

此外，銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。