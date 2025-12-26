【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完畢，「結果剩下六天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會」；若立法院無法如期審查總預算，就「不要再跟人家談什麼憲政」、「還有什麼資格再談憲政？」

談憲政，恰好昨天是行憲紀念日。除了憲法並沒有規範立法院審議中央政府總預算的期程，賴總統發言明顯有誤；他對在野的一番批判，顯然不只是情緒的宣洩，更像是自白：是否「有資格談憲政」，取決於國會是否配合執政黨和行政權的要求，而非是否遵守憲法分權制衡的基本原理。賴總統如此理解憲政，難怪會說「中華民國憲法是個災難」了！

在憲政民主國家，國會審查預算的權力從來不是行政權的附庸。憲法明定，立法院負有審議、監督政府預算的職責，刪減、凍結、反覆審查，都是合法且必要的制衡手段。「審得慢」更不等於「違憲」；把「如期審查」等同於「必須遵照政府期待的速度與方向儘速通過」，再將其上綱為「是否有談憲政的資格」，究竟是誰不懂憲政？

民進黨在野時高舉國會監督與程序正義的大旗，杯葛、拖延、抗爭、癱瘓議事，所謂的「民主防線」樣樣不缺；當年口口聲聲「民主抗爭」、「國會監督」，今日卻成了「沒資格談憲政」。標準一旦隨著權力位置翻轉、角色對調，同樣的行為卻被斥為「憲政失格」；這種前後不一，豈止是政治雙標而已？

總統的「憲政資格宣言」更形同宣告，只有不影響行政權拿到預算的立法權，才是符合憲法規定、才是走在憲政軌道上的立法權；豈知憲政的核心精神從來不是效率至上，而是權力分立與相互制衡？立法院對總預算的審查、刪減、凍結，本是憲法賦予的職權；若因在野黨嚴格把關、反覆審視，就得被扣上「不必談憲政」的帽子，那不啻自我一人充任憲法法庭大法官，只要不順行政權的意就是「沒資格談憲政」，那麼究竟誰藐視憲法、把憲法當公文來批示？

真正沒資格談憲政的是一再展現對制度的不耐與濫權的自信。在「軟體」上，動輒以政治語言將不同意見貼上「害台扯後腿」標籤；在「硬體」上，拒絕接受覆議失敗的結果，竟可以「不副署、不執行」國會通過的法律，憲法法庭五名大法官還可不足額開庭作出判決。現在更把憲政爭議簡化為審查預算的「效率問題」，這種思維根本是對權力分立制衡的否定；沒有「如期交卷」，便得承擔「破壞憲政」的罪名。

大總統的「一人判決」聖旨，比大法官「五人判決」更加一錘定音。行憲紀念日恰好是耶誕節，沒想到一部「不給糖就不要談什麼憲政」的新憲法學理橫空出世，原來賴總統心中的行憲紀念日竟是萬聖節。