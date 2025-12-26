快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
賴清德總統昨天批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。記者季相儒／攝影
賴清德總統昨天批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。記者季相儒／攝影

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完畢，「結果剩下六天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會」；若立法院無法如期審查總預算，就「不要再跟人家談什麼憲政」、「還有什麼資格再談憲政？」

⭐2025總回顧

談憲政，恰好昨天是行憲紀念日。除了憲法並沒有規範立法院審議中央政府總預算的期程，賴總統發言明顯有誤；他對在野的一番批判，顯然不只是情緒的宣洩，更像是自白：是否「有資格談憲政」，取決於國會是否配合執政黨和行政權的要求，而非是否遵守憲法分權制衡的基本原理。賴總統如此理解憲政，難怪會說「中華民國憲法是個災難」了！

在憲政民主國家，國會審查預算的權力從來不是行政權的附庸。憲法明定，立法院負有審議、監督政府預算的職責，刪減、凍結、反覆審查，都是合法且必要的制衡手段。「審得慢」更不等於「違憲」；把「如期審查」等同於「必須遵照政府期待的速度與方向儘速通過」，再將其上綱為「是否有談憲政的資格」，究竟是誰不懂憲政？

民進黨在野時高舉國會監督與程序正義的大旗，杯葛、拖延、抗爭、癱瘓議事，所謂的「民主防線」樣樣不缺；當年口口聲聲「民主抗爭」、「國會監督」，今日卻成了「沒資格談憲政」。標準一旦隨著權力位置翻轉、角色對調，同樣的行為卻被斥為「憲政失格」；這種前後不一，豈止是政治雙標而已？

總統的「憲政資格宣言」更形同宣告，只有不影響行政權拿到預算的立法權，才是符合憲法規定、才是走在憲政軌道上的立法權；豈知憲政的核心精神從來不是效率至上，而是權力分立與相互制衡？立法院對總預算的審查、刪減、凍結，本是憲法賦予的職權；若因在野黨嚴格把關、反覆審視，就得被扣上「不必談憲政」的帽子，那不啻自我一人充任憲法法庭大法官，只要不順行政權的意就是「沒資格談憲政」，那麼究竟誰藐視憲法、把憲法當公文來批示？

真正沒資格談憲政的是一再展現對制度的不耐與濫權的自信。在「軟體」上，動輒以政治語言將不同意見貼上「害台扯後腿」標籤；在「硬體」上，拒絕接受覆議失敗的結果，竟可以「不副署、不執行」國會通過的法律，憲法法庭五名大法官還可不足額開庭作出判決。現在更把憲政爭議簡化為審查預算的「效率問題」，這種思維根本是對權力分立制衡的否定；沒有「如期交卷」，便得承擔「破壞憲政」的罪名。

大總統的「一人判決」聖旨，比大法官「五人判決」更加一錘定音。行憲紀念日恰好是耶誕節，沒想到一部「不給糖就不要談什麼憲政」的新憲法學理橫空出世，原來賴總統心中的行憲紀念日竟是萬聖節。

憲政 憲法法庭 大法官 中華民國憲法 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

賴總統轟在野沒審完預算沒資格談憲政 國民黨反批「政治渣男」

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

賴總統批在野黨卡預算沒資格談憲政 侯友宜：好好討論一起面對

相關新聞

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副...

停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

批藍白假彈劾、真亂政 民進黨：不審總預算扯全台灣後腿

國民黨與民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完...

總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。