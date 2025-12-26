快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
明年元旦起將有多項新措施上路，不過行政院指出，明年度中央政府總預算還沒開始審查，多項措施可能受到影響。閣揆卓榮泰質疑，行政院已經依憲法規定提出預算，但立法院連依法審查都未能達到。圖／行政院提供
明年元旦起將有多項新措施上路，不過行政院指出，明年度中央政府總預算還沒開始審查，多項措施可能受到影響。閣揆卓榮泰質疑，行政院已經依憲法規定提出預算，但立法院連依法審查都未能達到。圖／行政院提供

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年度中央政府總預算還沒開始審查，多項措施可能受到影響。閣揆卓榮泰質疑，行政院已經依憲法規定提出預算，但立法院連依法審查都未能達到。

⭐2025總回顧

根據行政院統計，從明年元旦起，基本工資將調升為2萬9500元、時薪196元，估計將有247萬人受惠。這也是最低（基本）工資連續10年調漲。同時，政府持續推動推動減稅、加強照顧經濟弱勢，所得稅持續提高免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙與長照特別扣除額和基本生活費。經濟弱勢加發生活補助費，最多每人每月加發1000元。

從元旦起，無添加糖飲料免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機和錄音機不再課徵貨物稅，購買電動車輛免徵貨物稅、使用牌照稅將延長至2030年底為止。

推動青年婚育宅協助方案，新婚家庭2年內補助金額加碼50%、每生一胎再加碼50%，申請所得資格放寬至3.5倍；同時增加補助項目，包租代管修繕補助可用於育兒安全設施，最高補助6000元。中央辦理社會住宅將保留20%作為婚育宅，租期最長12年。

生育給付加計生育補助每胎10萬元，預計可讓12.7萬人受惠。育嬰留職停薪彈性化新制也將上路，育嬰留停可以日為單位申請，共計可請30天；家庭照顧假也可以小時為單位請假，包括照顧價與事假將可請112小時，雇主不得扣全勤獎金。

不過，行政院不忘強調，由於明年度中央政府總預算尚未獲得立法院審議，包含育嬰留停企業獎勵支持等措施，都可能因預算尚未審議通過而受影響。

卓榮泰在行政院會中表示，依照憲法第59條，行政院應在會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將明年度預算案送交立法院，行政院今年也在8月29日就將明年度的總預算案函送立法院；但立法院卻沒有依照預算法規範，在會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，他強調：「這代表著行政院合憲，而立法院連合法都未能達到。」

行政院 立法院 元旦 總預算 社會住宅 基本生活費 卓榮泰

延伸閱讀

繃緊神經！17縣市跨年、元旦活動 動員萬名警民力維安

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

【重磅快評】卓榮泰私設憲法小法庭 大法官別忙了

相關新聞

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副...

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

批藍白假彈劾、真亂政 民進黨：不審總預算扯全台灣後腿

國民黨與民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完...

總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年...

停砍年金政院副署不執行 李來希：若續砍依新法提訴訟一定贏

立法院通過停砍年金修法，政院今拍板副署不執行，並即刻聲請釋憲和暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希表示，閣揆副署就讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。