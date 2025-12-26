總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年度中央政府總預算還沒開始審查，多項措施可能受到影響。閣揆卓榮泰質疑，行政院已經依憲法規定提出預算，但立法院連依法審查都未能達到。

根據行政院統計，從明年元旦起，基本工資將調升為2萬9500元、時薪196元，估計將有247萬人受惠。這也是最低（基本）工資連續10年調漲。同時，政府持續推動推動減稅、加強照顧經濟弱勢，所得稅持續提高免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙與長照特別扣除額和基本生活費。經濟弱勢加發生活補助費，最多每人每月加發1000元。

從元旦起，無添加糖飲料免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機和錄音機不再課徵貨物稅，購買電動車輛免徵貨物稅、使用牌照稅將延長至2030年底為止。

推動青年婚育宅協助方案，新婚家庭2年內補助金額加碼50%、每生一胎再加碼50%，申請所得資格放寬至3.5倍；同時增加補助項目，包租代管修繕補助可用於育兒安全設施，最高補助6000元。中央辦理社會住宅將保留20%作為婚育宅，租期最長12年。

生育給付加計生育補助每胎10萬元，預計可讓12.7萬人受惠。育嬰留職停薪彈性化新制也將上路，育嬰留停可以日為單位申請，共計可請30天；家庭照顧假也可以小時為單位請假，包括照顧價與事假將可請112小時，雇主不得扣全勤獎金。

不過，行政院不忘強調，由於明年度中央政府總預算尚未獲得立法院審議，包含育嬰留停企業獎勵支持等措施，都可能因預算尚未審議通過而受影響。

卓榮泰在行政院會中表示，依照憲法第59條，行政院應在會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將明年度預算案送交立法院，行政院今年也在8月29日就將明年度的總預算案函送立法院；但立法院卻沒有依照預算法規範，在會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，他強調：「這代表著行政院合憲，而立法院連合法都未能達到。」