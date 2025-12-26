快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

停砍年金政院副署不執行 李來希：若續砍依新法提訴訟一定贏

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片

立法院通過停砍年金修法，政院今拍板副署不執行，並即刻聲請釋憲和暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希表示，閣揆副署就讓退休公教團體取得了法律上的請求權，明年1月起若繼續砍年金就可依據新法提出行政訴訟，一定會贏；況且，目前8位大法官當初判決年改不違憲，相同法理下，停砍年金就沒有違憲的問題。

李來希表示，政院的做法在他的預期之內，因為總統公布的法律，行政院長沒有不副署的空間，所以只能搞小動作去聲請釋憲。

不過，李來希說，現在的8位大法官曾經受理過反年改團體提出的釋憲案，當年這些大法官判定年改不違憲，那現在立院三讀通過的停止年改當然就不違憲，因為法理是一樣的，砍與不砍是立法政策問題，權力在立院。況且，這次停砍公教年金有別於提高退警的所得替代率，沒有增加預算及違反職別平等原則，就看這屆大法官如何自圓其說。

李來希說，行政院長副署了停砍年金，就讓退休公教人員取得了法律上的請求權，如果明年1月還是繼續砍年金，等於是侵害的個人財產權，退休公教人員就可以提出行政訴訟，要求主管機關依法給付，行政法院當然就要依據新修正的公教退休撫卹法做判決，退休公教一定會贏。

對於全教產前理事長黃耀南表示不排除上街抗爭。李來希說，上街頭需要力量的集結，如果當年反年改如此大動作的抗爭，都無法讓沒血沒肉的執政者屈服，今天還有可能嗎？況且，目前社會上沒有對公教年改肅殺的氛圍，大家反倒認為民進黨執政無能，不如就依憲政、法律程序來做。

