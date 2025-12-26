總預算未通過…衛福部：明年元旦將逾7千名新生兒 無法領10萬生育補助

衛福部社保司明年1月新制，將提供國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助10萬元。不過目前總預算仍未審通過，社保司表示，依規定國保可給予4萬元生育補助，其餘6萬則需等預算通過後撥補，而未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助，在預算通過前也領不到，初估將影響約7100人。

明年元旦開始新制將提供生育補助共10萬元給父母，國保被保險人依「國民年金法」領生育給付後，每胎可再由行政院補助差額，加起來共領10萬元，至於未參加任何社會保險的我國新生兒生母，則可直接領取每胎10萬元補助，雙胞胎依比例增給。

社保司說明，原本國保、勞保、軍保、農保等社會保險內，就有一項生育補助，只要生育就會依各保險規定給付，其餘則由政府補足。以國保而言，原先約4萬元的生育給付可以照領，其餘不足項目則由行政院統一核發補足，以達到10萬元補助。

社保司表示，原先社保各項皆為例行性業務，因此即使預算不通過，仍會照常發放不受影響，民眾只要申請仍可以先收到相關補助，其餘補足至10萬元的補助，則需等到審查通過發放。而未參加任何社會保險者的一次性10萬元生育補助，屬於新興少子女計畫，經費來自公務預算，依預算法規定，總預算審查若未通過，就不能撥補，需待立法院完成審查後，才能撥款發放領取補助。

社保司指出，參考2024年出生人數資料，屬於沒有任何社會保險身分媽媽，初估有7144名，因多數是未滿25歲、不符合國保投保資格，且也不太會有其他相關社會保險，此類相關補助經費約7.14億元，再加上其餘補足至10萬元所需經費約7.99億元，總計需約15億元。