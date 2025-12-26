卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副署使法案生，並且盡速提出聲請釋憲及請求暫時處分。政務委員林明鑫強調「不執行」並非精準法律用語，行政院會在行政權的範圍內，做合法合憲處置。

卓榮今天在行政院會中發表年終談話，他指出，憲法法庭已經恢復正常運作，使憲法有了最終裁判人，雖然反年改修法違反憲法第70條和權力分立的憲政原則，更違反國會中充分討論原則；不過既然憲法法庭已恢復運作，總統府咨文送到後，行政院會履行義務責任，副署使法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全，破壞國家財政紀律，違法難以回復的情形，不副署就是憲法賦予閣揆的權責，他不會拋棄這個職權，但也不期待這麼做。他指出，假如有正常的國會，不會侵害國家安全、破壞國家財政，憲法法庭功能也存在，行政院會善用各項憲法賦予的權力。

林明鑫說，憲法法庭上週已有判決，政院的立場就是遵守判決。行政院雖然不能干涉立法院的不同看法，不過他觀察外界學者、專家和法界都普遍贊成憲法法庭的決定。

他表示，反年改修法牽涉2部法律，主管機關包括考試院和行政院，政院會在權限範圍內檢視違憲之處， 預計下周可以提出釋憲和暫時處分的聲請。

林明鑫進一步強調，外界所稱「副署不執行」並非妥適的法律術語，不同法律間牽涉是否增加預算、有無審定問題等差異，無法完全類比，因此行政院在聲請釋憲的同時，會採取合法合憲的處置作法。