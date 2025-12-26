快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院副署使法案生，並且盡速提出聲請釋憲及請求暫時處分。政務委員林明鑫強調「不執行」並非精準法律用語，行政院會在行政權的範圍內，做合法合憲處置。

⭐2025總回顧

卓榮今天在行政院會中發表年終談話，他指出，憲法法庭已經恢復正常運作，使憲法有了最終裁判人，雖然反年改修法違反憲法第70條和權力分立的憲政原則，更違反國會中充分討論原則；不過既然憲法法庭已恢復運作，總統府咨文送到後，行政院會履行義務責任，副署使法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全，破壞國家財政紀律，違法難以回復的情形，不副署就是憲法賦予閣揆的權責，他不會拋棄這個職權，但也不期待這麼做。他指出，假如有正常的國會，不會侵害國家安全、破壞國家財政，憲法法庭功能也存在，行政院會善用各項憲法賦予的權力。

林明鑫說，憲法法庭上週已有判決，政院的立場就是遵守判決。行政院雖然不能干涉立法院的不同看法，不過他觀察外界學者、專家和法界都普遍贊成憲法法庭的決定。

他表示，反年改修法牽涉2部法律，主管機關包括考試院和行政院，政院會在權限範圍內檢視違憲之處， 預計下周可以提出釋憲和暫時處分的聲請。

林明鑫進一步強調，外界所稱「副署不執行」並非妥適的法律術語，不同法律間牽涉是否增加預算、有無審定問題等差異，無法完全類比，因此行政院在聲請釋憲的同時，會採取合法合憲的處置作法。

行政院 憲法法庭 副署 卓榮泰

延伸閱讀

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

【重磅快評】卓榮泰私設憲法小法庭 大法官別忙了

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

相關新聞

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

立法院日前三讀通過停砍年金法案，今天將是總統府公告的最後期限。閣揆卓榮泰宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副...

停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

批藍白假彈劾、真亂政 民進黨：不審總預算扯全台灣後腿

國民黨與民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完...

總預算卡關 元旦多項新措施公布…政院再喊話：政策恐受影響

明年元旦起將有多項新措施上路，包括基本工資調升為2萬9500元，持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過行政院也強調，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。