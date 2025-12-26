停砍公教年金 卓揆：政院將副署、聲請釋憲

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

在野黨團日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法。行政院長卓榮泰26日表示，考量憲法法庭已恢復正常運作，行政院將履行憲政義務與責任，副署相關法案使其生效，並即刻送請大法官解釋，循憲法程序完成最終裁判，以維護憲政尊嚴。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會中指出，今天是立法院通過的反年改修法由總統公告的最後期限。隨著憲法法庭恢復運作，憲政體制已有最終裁判機制；惟該修法內容不僅違反《憲法》第70條規定，也牴觸權力分立原則，並有違國會充分討論的基本精神。

卓榮泰強調，在總統府咨文送達後，行政院將依法副署讓法案生效，同時立即聲請大法官解釋，透過憲法程序完成最終裁判，確保憲政秩序正常運作。

不過，卓榮泰也重申，凡涉及摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，且具有違法且難以回復後果的情形，行政院長依憲法仍有不副署的權責，行政院不會放棄這項職權。

卓榮泰指出，未來並不期待經常採取此作法，若國會運作正常，不致反覆侵害國家安全或破壞財政紀律，憲法法庭的功能自能發揮。行政院也將善用憲法所賦予的各項權責，並期盼各界在各自崗位上謹守分際、全力以赴。

卓榮泰最後表示，展望2026年，行政團隊將持續守護憲政秩序、世代正義與財政永續，在穩定經濟、協助產業走向國際的同時，堅守立場、保持自信與樂觀，相信只要自信前行，沒有克服不了的難關，也期待2026年成為榮耀自信、國富民強的一年。

相關新聞

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

總預算未通過…衛福部：明年元旦將逾7千名新生兒 無法領10萬生育補助

衛福部社保司明年1月新制，將提供國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒生母生育補助10萬元。不過目前總預算...

停砍年金案 賴總統喊「支持卓榮泰提釋憲」：盼朝野理性面對

立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文。賴清德總統今天在臉書表示，考量...

總統府公告反年改停草案 並批示聲請憲法法庭判決及暫時處分

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

