快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

賴總統轟在野沒審完預算沒資格談憲政 國民黨反批「政治渣男」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨天批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。記者季相儒／攝影
賴清德總統昨天批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。記者季相儒／攝影

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，未審畢有何資格談憲政。國民黨今批「政治渣男」，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局，監督的聲音不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

⭐2025總回顧

賴清德昨日表示，12月25日是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，剩下6天，連到委員會審查都沒有，若立法院無法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。

國民黨表示，賴清德以總預算卡關為由，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，但事實是，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局。

國民黨指出，賴清德一句「有什麼資格」，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來民權要看總統覺得有沒有資格？國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人。

國民黨強調，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男。

國民黨表示，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實賴清德口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數。民權不是賴清德的施捨，不須賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

賴清德 國民黨

延伸閱讀

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

影／藍白聯手彈劾賴總統 立法院5月19號投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

相關新聞

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

賴清德總統利用行憲紀念日批在野黨，離12月31只剩6天還在「卡預算」，有何資格談憲政。事實是，賴清德擔任立委+民進黨完全...

藍白彈劾賴總統時間表出爐！兩度邀說明 明年519投票

國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民眾黨團今公布提案時程表，明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查...

賴總統轟在野沒審完預算沒資格談憲政 國民黨反批「政治渣男」

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，未審畢有何資格談憲...

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今...

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

明年度總預算卡關，賴清德總統昨說憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。民眾黨立法院黨...

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天確定彈劾案審查時程，將在年1月21、22日邀請被彈劾人、賴清德總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。