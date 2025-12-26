賴總統轟在野沒審完預算沒資格談憲政 國民黨反批「政治渣男」

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，未審畢有何資格談憲政。國民黨今批「政治渣男」，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局，監督的聲音不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

賴清德昨日表示，12月25日是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，剩下6天，連到委員會審查都沒有，若立法院無法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。

國民黨表示，賴清德以總預算卡關為由，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，但事實是，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局。

國民黨指出，賴清德一句「有什麼資格」，踐踏民有、民治、民享的開國精神，更令全民驚覺，原來民權要看總統覺得有沒有資格？國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，尤其提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人。

國民黨強調，審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男。

國民黨表示，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，恐怕就是坐實賴清德口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴清德、支持民進黨的聲音才算數。民權不是賴清德的施捨，不須賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。