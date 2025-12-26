快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今說，這可能是「賴式憲法」，或賴清德自己想像中的憲法，是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今說，這可能是「賴式憲法」，或賴清德自己想像中的憲法，是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證。記者屈彥辰／攝影

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今說，這可能是「賴式憲法」，或賴清德自己想像中的憲法，是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證。

⭐2025總回顧

賴清德昨日表示，12月25日是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，剩下6天，連到委員會審查都沒有，若立法院無法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。

吳宗憲今表示，賴清德當過立委，近25年來，立法院在12月31日前完成審查預算的次數不超過5次。他真的沒有看到賴清德所說的，「憲法規定12月31日以前要完成預算審查」。

吳宗憲表示，這已不是第一次賴清德自己發明出一套憲法跟法治，以他對憲法的了解，總統可能引用錯誤或總統的幕僚給了錯誤資訊，甚至有一年是到隔年6月才審完預算。是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證，不要總是弄錯。

吳宗憲說，現在行政院長卓榮泰不執行立法院三讀通過的法案，賴清德和卓榮泰一起搞出不副署法案等狀況，這才是嚴重的違憲。「副署權」從來不是行政院用來對抗立法權的，行政院用來對抗立法權的是「覆議權」，現在政府卻亂搞一通，這才是對不起我國憲法制度。

賴清德 憲法 行政院

延伸閱讀

影／藍白聯手彈劾賴總統 立法院5月19號投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

政院擬「副署不執行」停砍公教年金 羅智強：請賴總統柔軟一點

影／賴清德總統：無法如期審查總預算就不必再談憲政精神

相關新聞

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

賴清德總統利用行憲紀念日批在野黨，離12月31只剩6天還在「卡預算」，有何資格談憲政。事實是，賴清德擔任立委+民進黨完全...

藍白彈劾賴總統時間表出爐！兩度邀說明 明年519投票

國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民眾黨團今公布提案時程表，明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查...

賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今...

扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

明年度總預算卡關，賴清德總統昨說憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。民眾黨立法院黨...

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天確定彈劾案審查時程，將在年1月21、22日邀請被彈劾人、賴清德總統...

藍白彈劾賴總統時間表出爐 明年5月19日院會記名投票

國民黨及民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民眾黨團今公布提案時程表，2026年1月21日、22日，以及5月13、14日將召開審查會，邀賴總統赴立法院說明，並接受立委詢問，最後5月19日賴總統上任2周年前夕在院會記名投票彈劾案。國民黨立院黨團今早召開黨團大會，凝聚共識，黨團書記長羅智強會後也宣布相同時程。 民眾黨團今公布彈劾賴清德總統時間表，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，2026年1月14、15日開2場公聽會，並邀請7名學者專家參加，邀請社會公正人士、學者專家由國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人到立法院表達看法。1月21、22日在全院委員會召開審查會，並邀請被彈劾人賴總統說明，請賴總統遵守自己當立法委員時，所修正通過的立法院職權行使法。 黃國昌說， 4月27日進行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見並為證言，並由委員詢答，且聽證會程序，完全按照立法院職權行使法聽證程序。舉辦完聽證程序跟全國各地說明會、座談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。