賴總統稱年底沒審完明年總預算違憲 吳宗憲酸：請備AI查證小幫手

115年度中央政府總預算案於立法院持續擱置，賴清德總統昨稱對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢。國民黨立委吳宗憲今說，這可能是「賴式憲法」，或賴清德自己想像中的憲法，是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證。

賴清德昨日表示，12月25日是行憲紀念日，憲法明文規定，對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，剩下6天，連到委員會審查都沒有，若立法院無法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政。

吳宗憲今表示，賴清德當過立委，近25年來，立法院在12月31日前完成審查預算的次數不超過5次。他真的沒有看到賴清德所說的，「憲法規定12月31日以前要完成預算審查」。

吳宗憲表示，這已不是第一次賴清德自己發明出一套憲法跟法治，以他對憲法的了解，總統可能引用錯誤或總統的幕僚給了錯誤資訊，甚至有一年是到隔年6月才審完預算。是否可請賴清德或其幕僚，弄個AI小幫手查證，不要總是弄錯。

吳宗憲說，現在行政院長卓榮泰不執行立法院三讀通過的法案，賴清德和卓榮泰一起搞出不副署法案等狀況，這才是嚴重的違憲。「副署權」從來不是行政院用來對抗立法權的，行政院用來對抗立法權的是「覆議權」，現在政府卻亂搞一通，這才是對不起我國憲法制度。