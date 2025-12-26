扁時期總預算曾審到隔年6月 黃國昌酸：賴立委也違憲？

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，民眾黨團總召黃國昌（中）譏諷賴清德總統是超越憲法的男人。記者邱德祥／攝影
明年度總預算卡關，賴清德總統昨說憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，他看不到憲法有相關條文，且前總統陳水邊時期總預算三讀通過時間也超過當年度，甚至2007年還審到6月中「當時的賴立委，您也違憲了嗎？」

黃國昌表示，賴總統昨天發表驚人言論，聲稱憲法規定立法院要在年底前審查完總預算，嚇到他趕快回去複習憲法，卻完全找不到相關條文，請問賴總統憲法哪條規定年底前要審完預算？請總統不要問A答B。

黃國昌批評，賴總統當台南市長時是「不進議會、不提施政報告、不接受總質詢」的「三不市長」，被監察院彈劾也是不痛不癢；如今更升格成「不依法公布法、不依法執行法律，甚至是不守法」的「三不總統」。賴總統正在毀壞台灣民主憲政，自居為超越憲法的男人。

黃國昌細數，過去2019年民進黨完全執政，總統、行政院長、立法院長全是民進黨，預算仍拖到隔年一月才審完，照如今民進黨邏輯，時任立法院長蘇嘉全和過半民進黨立委不都違憲了？前總統陳水扁主政時，多次總預算三讀通過時間也超過當年度，甚至2007年還審到6月中「當時的賴立委，您也違憲了嗎？」

黃國昌說，前總統蔡英文時期，民進黨在國會過半，也有總預算未在年底前審完的案例，請問蔡前總統和當時立法院過半的民進黨團，都違憲了嗎？

