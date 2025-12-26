批藍白推未來帳戶卻擋明年預算 鍾佳濱：憲法、腦袋是好東西

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
藍白昨共同推出「台灣未來帳戶」，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，現在只要好好審總預算案，該政策也許明年就可開始實施。圖／聯合報系資料照
藍白昨共同推出「台灣未來帳戶」，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，現在只要好好審總預算案，該政策也許明年就可開始實施。圖／聯合報系資料照

明年度中央政府總預算持續卡關，不過藍白昨共同推出「台灣未來帳戶」，由政府幫12歲以下存第一桶金，遭質疑沒預算怎推新興業務。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法是好東西、腦袋也是好東西，一起用就會懂得自己在做什麼，現在只要好好審總預算案，該政策也許明年就可開始實施。

⭐2025總回顧

藍白共同宣布推出「台灣未來帳戶」，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。

鍾佳濱今早表示，憲法是好東西、腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼。憲法第68條規定立法院會期是從2月到5月、9月到12月，且根據預算法的第51條跟46條規定，行政院必須在會計年度開始前4個月提出，行政院今年8月底將明年度預算送來，51條也規定，立法院必須在會計年度開始前一個月完成審議，也就是11月底，可是現在已經12月底，立法院還是拒絕審議明年度的中央政府總預算。

鍾佳濱指出，目前中央是民進黨執政，有義務、有責任落實各項在總統大選前提出的政策，由總統任命的行政院長必須編預算去執行這些政策，而未來帳戶的構想其實早在行政院及民進黨立委都曾多次提出，事實上明年中央政府總預算中也已編預算要提高生育補助到10萬元。

鍾佳濱說，藍白若是列為未來地方縣市首長共同政見，打算在2026提出得到全民支持後，在執政縣市利用預算來執行，這是值得討論的，或2028年藍白總統政策要來談未來帳戶也可，不過不需要等那麼久，目前只要好好審明年度總預算案，這樣的政策，或許明年就可開始實施。

鍾佳濱認為，還是奉勸一句老話，藍白如果要自己提政策、用自己預算來訴諸選民，2026請列入縣市長共同政見，或2028列入總統大選政見，目前是2025，要執行2026的預算，就需要支持民進黨執政中央政府編列的總預算，以支持應對少子化的生育補助。

至於藍委吳宗憲說憲法沒規定立法院必須在12月底前完成總預算的審查，且提到先前也有案例6月時還在審總預算。鍾佳濱說，還是要奉勸吳宗憲，腦袋是好東西、憲法跟預算法要多讀，憲法68條明定立法院的會期是2月到5月、9月到12月，預算法51條也清楚寫到立法院必須在會計年度開始前一個月完成預算審議，偶爾立法院也會透過延會到次年1月來完成審議。

鍾佳濱說，吳宗憲所指的例子是2006年張俊雄任行政院長時，該年度預算一直被在野多數拖到當年度6月才完成，這是非常少數的特例，當時國會未審議中央政府總預算已是明顯失職，沒想到吳宗憲還要東施效顰、錯上加錯。

行政院 總預算 鍾佳濱

延伸閱讀

藍白提彈劾賴總統…綠酸：若出立院交憲法法庭審理 接受嗎？

影／宏都拉斯「親台派」勝選 鍾佳濱：恢復邦交是正確方向

綠委版財劃法竟跟院版幾乎一致 藍質疑暗度陳倉全擱置

【重磅快評】大法官太好用 公投就省事事省？

相關新聞

彈劾賴總統成案 明年5月19表決

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨團、民眾黨團昨日分別對賴清德總統提出彈劾案，藍白以六十票比五十一票挾人數優勢通過...

停砍年金案 賴總統喊「支持卓榮泰提釋憲」：盼朝野理性面對

立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正條文。賴清德總統今天在臉書表示，考量...

總統府公告反年改停草案 並批示聲請憲法法庭判決及暫時處分

總統府發言人郭雅慧表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之修正...

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

「公務人員退休資遣撫卹法」修正條文於12日經立法院三讀通過，並於今日公布生效。行政院長卓榮泰今說，在憲法法庭已恢復運作的...

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

總統府發言人郭雅慧今日表示，立法院在今年12月18日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例二法之...

【即時短評】不給糖就不談憲政 賴總統還在過萬聖節？

賴總統昨天出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用儀式，痛批在野指稱「憲法明文規定」立法院對明年度預算要在今年十二月卅一日前審竣完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。