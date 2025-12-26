批藍白推未來帳戶卻擋明年預算 鍾佳濱：憲法、腦袋是好東西

明年度中央政府總預算持續卡關，不過藍白昨共同推出「台灣未來帳戶」，由政府幫12歲以下存第一桶金，遭質疑沒預算怎推新興業務。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法是好東西、腦袋也是好東西，一起用就會懂得自己在做什麼，現在只要好好審總預算案，該政策也許明年就可開始實施。

藍白共同宣布推出「台灣未來帳戶」，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的。

鍾佳濱今早表示，憲法是好東西、腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼。憲法第68條規定立法院會期是從2月到5月、9月到12月，且根據預算法的第51條跟46條規定，行政院必須在會計年度開始前4個月提出，行政院今年8月底將明年度預算送來，51條也規定，立法院必須在會計年度開始前一個月完成審議，也就是11月底，可是現在已經12月底，立法院還是拒絕審議明年度的中央政府總預算。

鍾佳濱指出，目前中央是民進黨執政，有義務、有責任落實各項在總統大選前提出的政策，由總統任命的行政院長必須編預算去執行這些政策，而未來帳戶的構想其實早在行政院及民進黨立委都曾多次提出，事實上明年中央政府總預算中也已編預算要提高生育補助到10萬元。

鍾佳濱說，藍白若是列為未來地方縣市首長共同政見，打算在2026提出得到全民支持後，在執政縣市利用預算來執行，這是值得討論的，或2028年藍白總統政策要來談未來帳戶也可，不過不需要等那麼久，目前只要好好審明年度總預算案，這樣的政策，或許明年就可開始實施。

鍾佳濱認為，還是奉勸一句老話，藍白如果要自己提政策、用自己預算來訴諸選民，2026請列入縣市長共同政見，或2028列入總統大選政見，目前是2025，要執行2026的預算，就需要支持民進黨執政中央政府編列的總預算，以支持應對少子化的生育補助。

至於藍委吳宗憲說憲法沒規定立法院必須在12月底前完成總預算的審查，且提到先前也有案例6月時還在審總預算。鍾佳濱說，還是要奉勸吳宗憲，腦袋是好東西、憲法跟預算法要多讀，憲法68條明定立法院的會期是2月到5月、9月到12月，預算法51條也清楚寫到立法院必須在會計年度開始前一個月完成預算審議，偶爾立法院也會透過延會到次年1月來完成審議。

鍾佳濱說，吳宗憲所指的例子是2006年張俊雄任行政院長時，該年度預算一直被在野多數拖到當年度6月才完成，這是非常少數的特例，當時國會未審議中央政府總預算已是明顯失職，沒想到吳宗憲還要東施效顰、錯上加錯。