立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天確定彈劾案審查時程，將在年1月21、22日邀請被彈劾人、賴清德總統到立院說明並被詢問，明年5月19日進行彈劾案的投票。

藍白黨團發動彈劾總統賴清德提案，已於本周二立法院程序委員會列為今天院會報告事項第二、三案。兩黨團提案的最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論；民眾黨團則是明確訂出期程規畫。藍白今天達成共識，在立法院會以復議方式，重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等。

對於賴總統彈劾案，立院決議有幾個重點。首先，預計在1月14、15日舉行賴總統彈劾的公聽會，共舉行2場；1月21、22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴總統到立法院說明，並備詢問；各黨團會推派代表出來詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成自行發言；明年4月27日召開聽證會；明年的5月13、14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請賴總統到立院說明，並備詢問；最後立法院會在5月19日進行彈劾案投票。

根據藍白提出的彈劾案時程表也顯示，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由立委進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流；第二次全院委員會，賴總統將進行第二次說明，時間為15分鐘。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨毀憲亂政、恐怖統治，全世界所有民主國家都無法理解，賴總統竟用5個大法官毀憲，行政院長卓榮泰還不副署，更全面統治司法系統，對非我族類一率誅殺，因此提出彈劾。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴總統踐踏國會的法律，踐踏司法權，自認為違憲的法律就選擇不公布，當面對總統侵犯立法權行為，國會有必要採取積極行動，就應該透過彈劾程序，來追究責任。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野把憲判當空氣，拿彈劾當遊戲，昨天是行憲紀念日，不要過了耶誕節，卻忘了要遵守憲法。