聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院對賴總統彈劾案時程確定，明年5月19日投票。圖／聯合報系資料照片
國民黨、民眾黨立院黨團提出賴清德總統彈劾案立法院今天確定彈劾案審查時程，將在年1月21、22日邀請被彈劾人、賴清德總統到立院說明並被詢問，明年5月19日進行彈劾案的投票。

藍白黨團發動彈劾總統賴清德提案，已於本周二立法院程序委員會列為今天院會報告事項第二、三案。兩黨團提案的最大差別在於，國民黨團未確定整個彈劾案的期程，必須留到全院委員會再討論；民眾黨團則是明確訂出期程規畫。藍白今天達成共識，在立法院會以復議方式，重行決定包括全國舉辦彈劾說明會的時程、被彈劾人說明時間、彈劾投票時間等。

對於賴總統彈劾案，立院決議有幾個重點。首先，預計在1月14、15日舉行賴總統彈劾的公聽會，共舉行2場；1月21、22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴總統到立法院說明，並備詢問；各黨團會推派代表出來詢問，如果被彈劾人沒有出席的話，那就改成自行發言；明年4月27日召開聽證會；明年的5月13、14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請賴總統到立院說明，並備詢問；最後立法院會在5月19日進行彈劾案投票。

根據藍白提出的彈劾案時程表也顯示，針對公聽會部分，藍白會邀請專家學者共7人參加；第一次的全院委員會將邀請賴清德說明15分鐘，結束後將由立委進行詢問；接著舉辦的聽證會則會邀請政府人員及社會相關人員進行意見交流；第二次全院委員會，賴總統將進行第二次說明，時間為15分鐘。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨毀憲亂政、恐怖統治，全世界所有民主國家都無法理解，賴總統竟用5個大法官毀憲，行政院長卓榮泰還不副署，更全面統治司法系統，對非我族類一率誅殺，因此提出彈劾。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴總統踐踏國會的法律，踐踏司法權，自認為違憲的法律就選擇不公布，當面對總統侵犯立法權行為，國會有必要採取積極行動，就應該透過彈劾程序，來追究責任。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野把憲判當空氣，拿彈劾當遊戲，昨天是行憲紀念日，不要過了耶誕節，卻忘了要遵守憲法。

