賴總統批在野黨卡預算沒資格談憲政 侯友宜：好好討論一起面對

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜(圖中)今受訪表示，維持憲政永續是共同的責任。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜(圖中)今受訪表示，維持憲政永續是共同的責任。記者林媛玲／攝影

昨天行憲紀念日，賴清德總統火力全開怒批在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。今新北市長侯友宜出席新北助學圓夢基金活動受訪表示，維持憲政永續是共同的責任，無論是總統、行政院、立法院要好好討論一起面對，以民為本，共同思考如何解決目前面臨的困境， 這才是全民所期待。

另行政院會今天將通過台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，公務員赴陸要納入管制。對此，侯友宜表示，行政院在通過之前，希望能夠好好討論，究竟在甚麼樣情況下才能前往大陸不會受到更多的干預，經過討論好後，制定好政策，也不要造成大家的負擔，他相信兩岸的交流是要平等、尊嚴及互惠。

