影／藍白聯手彈劾賴總統 立法院5月19號投票
台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召黃國昌批評賴清德正在毀壞台灣的民主憲政，正在踐踏台灣的民主法治，譏諷賴清德總統是超越憲法的男人。黃國昌指控賴清德未在期限內公布三讀通過法律，違反憲法第72條，並形容其行為是「毀憲亂政」。他同時質疑，若延宕審查與公布屬違憲，過去民進黨完全執政以及陳水扁主政時多次跨年度審查預算，是否也屬違憲，並反問賴清德身為當時立委是否應負責。
⭐2025總回顧
黃國昌說，這一位超越憲法的男人賴清德，正在毀壞台灣的民主憲政，正在踐踏台灣的民主法治，這也是為什麼今天在立法院要處理關於彈劾賴清德總統最好的寫照跟說明。2019年民進黨完全執政總統、行政院長、立法院長全部都是民進黨的人，那個時候預算拖到隔年一月才審查完畢，當初不就集體違憲了嗎？如果這是違憲的，那請問一下賴清德總統，當初蔡英文總統、賴清德行政院院長、蘇嘉全立法院院長，還有民進黨過半數的國會，不就都違憲了嗎？不是早就違憲了嗎？
黃國昌表示，依照賴清德總統最喜歡提的中華民國憲法72條的規定，三讀通過的法律，總統10天內要公布，沒有1個條文給總統拒絕公布的權力，現在這位超越憲法的男人自己決定，你自己不公布，這不是違憲，什麼是違憲，這不是毀憲亂政，什麼是毀憲亂政。再拿資料進一步看，陳水扁主政時期的時候，總預算三讀通過的時間1月3號、1月18號、1月10號、1月13號、1月12號，全部都超過當年度的年底 請問賴清德總統，當初你是不是立法委員，當初你是不是有違憲？
黃國昌也公布了立法院彈劾賴總統的程序，在舉辦完了聽證程序跟全國各地的說明會座談會以後，在5月13號、14號會進行第二次的審查會，第二次的審查會一樣，由領銜提案的代表說明彈劾的意旨，以及在這段時間當中，不管是藉由聽證會，還是到全國各個地方聆聽人民的意見，再交由全院委員會的審查會進行報告，報告完了以後，再請被彈劾人賴清德到院來說明，說明完了以後，繼續由各黨團的代表針對彈劾的意旨，以及被彈劾人賴清德說明來進行詢答，5月19號也就是禮拜二院會的時候進行彈劾的投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言